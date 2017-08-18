На Франківщині горіла дзвіниця УГКЦ

21 серпня 2017, 11:05 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

17 серпня о 21:21 на “101” надійшло повідомлення, що в селі Саджава Богородчанського району виникла пожежа в приміщенні дзвіниці УГКЦ.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла на другому поверсі дзвіниці, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ДСНс в Івано-Франківській області.

О 21:35 вогнеборці локалізували пожежу, а о 21:40 ліквідували.

Вогнем пошкоджено дерев’яні відходи та підлогу на 2-му поверсі дзвіниці на площі 3 м кв.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось не допустити розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

Від У ДСНС в області залучалися 3 одиниці техніки та 9 осіб особового складу.

 

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теги до статті:Пожежа у храмі
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    • dutchak1 | 21 серпня 2017, 16:10

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