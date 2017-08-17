У Запоріжжі хуліган напав на римо-католицького єпископа

У Запоріжжі у ніч проти 17 серпня 39-річний хуліган накинувся з кулаками на єпископа РКЦ в Україні Яна Собіла. Про це повідомляє Депо.Запоріжжя з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як з’ясувалося, ввечері зловмисник прийшов до римо-католицького собору Бога Отця Милосердного. Побачивши, що храм був зачинений, став кидати у нього каміння. Потім пошкодив пам'ятник польським військовополоненим, які перебували у 1939-1940 рр. у таборі НКВС у Запоріжжі. Коли з храму вийшли священнослужителі, аби заспокоїти хулігана, той накинувся на єпископа.

Працівники церкви затримали зловмисника, прив’язали його до лавки та викликали поліцію. Нападником виявився 39-річний мешканець Запоріжжя.

Як повідомили РІСУ у Харківсько-Запорізькій дієцезії РКЦ в Україні, особа зловмисника їм добре відома. Чолов’яга не раз приходив на безкоштовні обіди та вечері до храму. Іноді він жебракував під собором, а на виручені кошти, зазвичай, купував собі випивку. Не раз церковні працівники ловили його на дрібних крадіжках, присоромлювали, але не виганяляли з їдальні.

Оскільки нещодавно храм закрили на ремонт, то жебрак втратив надійне джерело отримання грошей. Це його розлютило. Випивши зайвого, він вирішив у такий спосіб провчити священнослужителів.

«Я зла на нього не тримаю, - сказав у коментарі РІСУ єпископ-помічник Харківсько-Запорізькій дієцезії РКЦ в Україні владика Ян Собіло. - Це бідна людина, я за нього молюся. Як прийде на обід, то не проженемо».