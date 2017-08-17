У Запоріжжі хуліган напав на римо-католицького єпископа

17 серпня 2017, 12:01 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

170817_1.jpgУ Запоріжжі у ніч проти 17 серпня 39-річний хуліган накинувся з кулаками на єпископа РКЦ в Україні Яна Собіла. Про це повідомляє Депо.Запоріжжя з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Як з’ясувалося, ввечері зловмисник прийшов до римо-католицького собору Бога Отця Милосердного. Побачивши, що храм був зачинений, став кидати у нього каміння. Потім пошкодив пам'ятник польським військовополоненим, які перебували у 1939-1940 рр. у таборі НКВС у Запоріжжі. Коли з храму вийшли священнослужителі, аби заспокоїти хулігана, той накинувся на єпископа.

Працівники церкви затримали зловмисника, прив’язали його до лавки та викликали поліцію. Нападником виявився 39-річний мешканець Запоріжжя.

Як повідомили РІСУ у Харківсько-Запорізькій дієцезії РКЦ в Україні, особа зловмисника їм добре відома. Чолов’яга не раз приходив на безкоштовні обіди та вечері до храму. Іноді він жебракував під собором, а на виручені кошти, зазвичай, купував собі випивку. Не раз церковні працівники ловили його на дрібних крадіжках, присоромлювали, але не виганяляли з їдальні.

Оскільки нещодавно храм закрили на ремонт, то жебрак втратив надійне джерело отримання грошей. Це його розлютило. Випивши зайвого, він вирішив у такий спосіб провчити священнослужителів.

«Я зла на нього не тримаю, - сказав у коментарі РІСУ єпископ-помічник Харківсько-Запорізькій дієцезії РКЦ в Україні владика Ян Собіло. - Це бідна людина, я за нього молюся. Як прийде на обід, то не проженемо».

Пам'ятна дошка біля запорізького костелу

Пам'ятна дошка біля запорізького костелу

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теги до статті:Кримінал,Ян Собіло
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    Останні коментарі

    • S.Melnyk | 17 серпня 2017, 22:46

      Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 22:42

      Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не

    • Оленка | 17 серпня 2017, 22:20

      Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили.

    • Василий Петров | 17 серпня 2017, 16:33

      Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение

    • Оленка | 17 серпня 2017, 14:32

      Цікаво, як збирались докази. У незадоволених лікуванням наркоманів? Певно, немає більше чим у державі займатись правоохоронним органам.

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