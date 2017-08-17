- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Запоріжжі хуліган напав на римо-католицького єпископа
17 серпня 2017, 12:01 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | | 0 | | Код для блогу | |
У Запоріжжі у ніч проти 17 серпня 39-річний хуліган накинувся з кулаками на єпископа РКЦ в Україні Яна Собіла. Про це повідомляє Депо.Запоріжжя з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
Як з’ясувалося, ввечері зловмисник прийшов до римо-католицького собору Бога Отця Милосердного. Побачивши, що храм був зачинений, став кидати у нього каміння. Потім пошкодив пам'ятник польським військовополоненим, які перебували у 1939-1940 рр. у таборі НКВС у Запоріжжі. Коли з храму вийшли священнослужителі, аби заспокоїти хулігана, той накинувся на єпископа.
Працівники церкви затримали зловмисника, прив’язали його до лавки та викликали поліцію. Нападником виявився 39-річний мешканець Запоріжжя.
Як повідомили РІСУ у Харківсько-Запорізькій дієцезії РКЦ в Україні, особа зловмисника їм добре відома. Чолов’яга не раз приходив на безкоштовні обіди та вечері до храму. Іноді він жебракував під собором, а на виручені кошти, зазвичай, купував собі випивку. Не раз церковні працівники ловили його на дрібних крадіжках, присоромлювали, але не виганяляли з їдальні.
Оскільки нещодавно храм закрили на ремонт, то жебрак втратив надійне джерело отримання грошей. Це його розлютило. Випивши зайвого, він вирішив у такий спосіб провчити священнослужителів.
«Я зла на нього не тримаю, - сказав у коментарі РІСУ єпископ-помічник Харківсько-Запорізькій дієцезії РКЦ в Україні владика Ян Собіло. - Це бідна людина, я за нього молюся. Як прийде на обід, то не проженемо».
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Франківську громада УПЦ КП заборгувала до бюджету понад 3 млн грн пайового внеску | 17 серпня 2017, 17:25 | Земельні і мaйнові проблеми |
Кримська правозахисна група вказує на участь Церкви у мілітаризації дітей | 17 серпня 2017, 14:42 | Релігія і політика |
Мін’юст утворив Душпастирську раду з релігійної опіки у пенітенціарній системі | 17 серпня 2017, 14:30 | Державно-конфесійні стосунки |
У Закарпатському Джублику готуються до відзначення 15-річчя об’явлення Богородиці | 17 серпня 2017, 12:52 | Релігійні церемонії та паломництво |
У Запоріжжі хуліган напав на римо-католицького єпископа | 17 серпня 2017, 12:01 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | |
Останні коментарі
- 17 серпня 2017, 22:46
Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте. |
- 17 серпня 2017, 22:42
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не |
- 17 серпня 2017, 22:20
Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили. |
- 17 серпня 2017, 16:33
Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение |
- 17 серпня 2017, 14:32
Цікаво, як збирались докази. У незадоволених лікуванням наркоманів? Певно, немає більше чим у державі займатись правоохоронним органам. |
Популярні статті місяця
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 16 серпня 2017, 16:48
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
Коментарі