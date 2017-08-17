- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Суд визнав, що «Православний реабілітаційний центр» викрадав людей
17 серпня 2017, 10:32 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 1 | | Код для блогу | |
Печерський суд Києва визнав, що псевдоцентр реабілітації наркоманів і алкоголіків "під прикриттям" Чернігівської єпархії Української Православної Церкви (Московського Патріархату) викрадав людей. Про це йдеться у судовій постанові за матеріалами, наданими слідчими Національної поліції, повідомляє Голос України.
Центр розташовувався у селі Косачівка Козелецького району на Чернігівщині. Згідно із запевненнями слідчих Національної поліції в суді, кілька людей протягом 2016-2017 років незаконно позбавляли свободи за грошову винагороду, отриману від їхніх близьких родичів шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання допомоги в так званому центрі реабілітації осіб, які страждають на алкоголізм і наркоманію, що діяв під прикриттям "Релігійної громади Української Православної Церкви Чернігівської єпархії парафії на честь ікони Божої Матері" Семистрільна".
За оцінками правоохоронців, кількість постраждалих - понад 300 осіб. Діяльність центру УПЦ (Московського Патріархату) була припинена працівниками Національної поліції та Служби безпеки України.
Як повідомляла РІСУ, у березня 2017 року правоохоронці викрили «Правславний реабілітаційний центр», де незаконно утримували та катували наркозалежних.
Організатори цього «бізнесу» приймали замовлення на примусове «лікування» людей, які, на думку їх родичів чи знайомих, страждають від наркотичної, алкогольної або іншої залежності. Члени угруповання виїжджали до «замовлених» та під психологічним тиском змушували їх відправитися на «лікування». У разі відмови потерпілих, їх все одно доставляли до реабілітаційного центру, але вже силоміць.
«Реабілітанти» утримувались у спеціально облаштованих бараках та підвалах, до них застосовувались тортури. Позбавлені волі не могли самостійно покинути місце перебування, за ними постійно спостерігали «наглядачі» центру. Вони також не розпоряджались власним часом та примусово працювали на деревообробному виробництві, сільськогосподарських та будівельних роботах на користь власників «реабілітаційного центру».
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 17 серпня 2017, 14:32| Коментувати коментар
Цікаво, як збирались докази. У незадоволених лікуванням наркоманів? Певно, немає більше чим у державі займатись правоохоронним органам.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Франківську громада УПЦ КП заборгувала до бюджету понад 3 млн грн пайового внеску | 17 серпня 2017, 17:25 | Земельні і мaйнові проблеми |
Кримська правозахисна група вказує на участь Церкви у мілітаризації дітей | 17 серпня 2017, 14:42 | Релігія і політика |
Мін’юст утворив Душпастирську раду з релігійної опіки у пенітенціарній системі | 17 серпня 2017, 14:30 | Державно-конфесійні стосунки |
У Закарпатському Джублику готуються до відзначення 15-річчя об’явлення Богородиці | 17 серпня 2017, 12:52 | Релігійні церемонії та паломництво |
У Запоріжжі хуліган напав на римо-католицького єпископа | 17 серпня 2017, 12:01 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | |
Останні коментарі
- 17 серпня 2017, 22:46
Та вже другий тиждень про це десятки мас-медіа говорять. Просто ви далі УНІАН-релігій і СПЖ певно не читаєте. |
- 17 серпня 2017, 22:42
Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не |
- 17 серпня 2017, 22:20
Ось тепер нововведені статути і по УПЦ Кп вдарили. А ше й священник неоднозначний попався. Але помічаєте яка тиша у масзасобах? В УПЦ МП подібного б нікому не вибачили. |
- 17 серпня 2017, 16:33
Наработанная схема завладения имущестовом общины, преподаётся в стенах абсолютно всех без исключения духовных семинариях. Там же преподаётся и актёрское искусство как умение просить прощение |
- 17 серпня 2017, 14:32
Цікаво, як збирались докази. У незадоволених лікуванням наркоманів? Певно, немає більше чим у державі займатись правоохоронним органам. |
Популярні статті місяця
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 16 серпня 2017, 16:48
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
21 липня 2017, 15:30 | Релігія і політика | 24 липня 2017, 10:04
УПЦ (МП) говорить неправду про громадянську війну на Сході, – Патріарх Філарет
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
Коментарі