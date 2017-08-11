На Хмельниччині обікрали костел та храм УПЦ КП

16 серпня 2017, 11:34 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Хмельниччині за одну ніч обікрали два храми, передає Depo.Хмельницький з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

Як повідомили в поліції, в ніч на 15 серпня в Городку по вулиці Грушевського невстановлена особа, шляхом пошкодження вікна, проникла в приміщення церкви Св. Юрія УПЦ КП, звідки викрала 750 гривень.

Тієї ж ночі в селі Бедриківці по вулиці Центральній невідомі проникли до костелу Св. Франциска, розбивши вікно. Зі скриньки для пожертв у костелі викрали 800 гривень.

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теги до статті:Обікрали церкву
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    • Ігор Мицько | 16 серпня 2017, 17:15

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    • enzian | 16 серпня 2017, 16:34

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    • Василий Петров | 16 серпня 2017, 10:19

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