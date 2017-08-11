Львівські прикордонники вилучили 42 ікони

14 серпня 2017, 08:15 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону спільно із митниками виявили контрабанду цінних церковних предметів. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.

12 серпня зранку до пункту пропуску «Рава-Руська» з Польщі прибув легковий автомобіль «Volkswagen» польської реєстрації. За кермом транспортного засобу знаходився громадянин України. Виходячи з аналізу оцінок ризику спільна оглядова група зініціювала проведення більш детального огляду автомобіля.

В салоні та багажнику іномарки були виявлені предмети церковного вжитку, а саме:42 ікони, хрестик з ланцюжком та срібні розарії в асортименті.

Вилучені предмети передали працівникам Державної фіскальної служби. Очікується прибуття експертів для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності. Громадянина України 1968 року встановленим порядком пропущено через державний кордон.

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теги до статті:Вивезення,Ікона
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    Останні коментарі

    • Fr. Valerii | 14 серпня 2017, 17:43

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    • Andriy Burdyk | 14 серпня 2017, 10:06

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