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Львівські прикордонники вилучили 42 ікони
14 серпня 2017, 08:15 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники Львівського загону спільно із митниками виявили контрабанду цінних церковних предметів. Про це повідомила прес-служба ДПСУ.
12 серпня зранку до пункту пропуску «Рава-Руська» з Польщі прибув легковий автомобіль «Volkswagen» польської реєстрації. За кермом транспортного засобу знаходився громадянин України. Виходячи з аналізу оцінок ризику спільна оглядова група зініціювала проведення більш детального огляду автомобіля.
В салоні та багажнику іномарки були виявлені предмети церковного вжитку, а саме:42 ікони, хрестик з ланцюжком та срібні розарії в асортименті.
Вилучені предмети передали працівникам Державної фіскальної служби. Очікується прибуття експертів для проведення експертизи на предмет культурної чи історичної цінності. Громадянина України 1968 року встановленим порядком пропущено через державний кордон.
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