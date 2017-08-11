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З костелу Петра і Павла у Луцьку зник фрагмент скульптури
13 серпня 2017, 09:55 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У Луцьку з костелу Петра і Павла зник меч, який був прикріплений до однієї з скульптур.
Про це написав у "Фейсбуці" Артур Ґаутама, повідомляє сайт V24.
Так за його словами, від скульптури Павла на фасаді костелу зник меч.
"Більшість знаних нам святих мають свої атрибути. Від відтятої голови до ключів у руках. Так і скульптури апостолів Петра і Павла на фасаді однойменного костелу в Луцьку їх мали. Колись..." - йдеться у дописі.
"Десь тижня два тому промайнула на "ФБ" інформація про зникнення меча у Павла. Вирішив перевірити. На жаль, правда. Меча не було...", - додав він.
Після того, Артур Ґаутама вирішив пошукати меч.
Зокрема він звернувся з таким питання до Віктора Баюка, заступника директора історико-культурного заповідника "Старий Луцьк".
"Він щойно вийшов з відпустки, тому просто стримано виразив здивованість і лиш сказав, що такі речі частенько крадуть", - написав він.
Тоді Артур Ґаутама запитав про зникнення меча у канцлера Романа Бурника, який про зникнення також нічого не знав.
"Загалом, ні заповідник ні костел про зникнення нічого не чули..."- йдеться в дописі.
Про долю зниклого меча Артуру Ґаутамі розповіла одна з працівниць костелу.
"Під час бурі меч відірвало і його віддали хлопцям, щоб придумали як його вчепити.
Тепер от питання, що то за такі хлопці? Думаю, не реставратори. Що за ставлення таке до історії? Тепер стоять на фасаді костелу дві невідомих скульптури... А з часом може і їх якась "буря" знесе в приватну колекцію, а ніхто й не помітить..." - написав він.
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