У центрі Києва вандали розбили скульптуру ангела

10 серпня 2017, 10:12 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ангела просвітництва було встановлено від посольства Болгарії на Михайлівській площі в грудні 2016 року.

Вандали розбили скульптуру ангела на Михайлівській площі в Києві. Про це написав заступник мера Києва Олексій Резніков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, в грудні минулого року в основних туристичних місцях Києва встановили понад 20 скульптур ангелів висотою 1,3 м.

Вони утворили туристичний маршрут "Шлях ангелів", що розповідає міську легенду, чому ангел з'явився саме на цьому місці і що скульптура символізує. На кожній табличці є код, при скануванні якого можна дізнатися про історію та пам'ятки навколо того місця, де його встановлено. На Михайлівській площі було встановлено Ангела просвітництва від посольства Болгарії.

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теги до статті:Вандалізм
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