На Тернопільщині в церкві підмінили старовинну ікону

10 серпня 2017, 09:58 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Громада села Угринь, що на Тернопільщині, виявила, що замість святині у храмі - підробка. Про це повідомляє "Depo.Хмельницький" з посиланням на прес-службу ГУ НП в області.

 Відомості за фактом крадіжки старовинної ікони внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими Чортківського відділу поліції. Підставою стало звернення громади парафіян церкви Успіння Пресвятої Богородиці села Угринь.

Зі слів старожилів села та за переказами, в храмі зберігається ікона Богородиці з Емануїлом датована XVII - XVII століттям. Та під час ремонту парафіяни виявили, що старовинний образ намальований на фанері, а не на дереві, що властиво для старовинних ікон.

Запросили оглянути церковну реліквію мистецтвознавців з інституту українознавства Національної академії наук України і ті теж засумнівався в оригінальності ікони. Будучи впевненими, що сталася підміна, громада звернулася до поліцейських. Зараз правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії, вирішується питання про призначення відповідних експертиз.

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теги до статті:Крадіжки
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