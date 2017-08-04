Священика РПЦ знайшли з повіями під час штурму борделю у Білорусі

7 серпня 2017, 08:34 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Під час штурму притону з повіями у Вітебську затримали священика РПЦ Миколу Кірєєва з храму Святих апостолів Петра і Павла в Всяволаскому районі Ленінградської області. Його підозрюють у «створенні умов для заняття проституцією», пише ленінградське видання «47News», інформує Zaxid.net.

Про зникнення чоловіка, 39-річного священика - отця Миколая, 4 серпня в поліцію повідомила його дружина. За її словами, він поїхав в паломництво по Московській області. Останній раз дзвонив близько 13:00 у четвер, 3 серпня. Після цього на дзвінки більше не відповідав і сам не віддзвонював.

Незабаром з'ясували місце його перебування: отця Миколу міліція затримала у Вітебську при штурмі притону з повіями. Відомо також, що 4 серпня проти священика порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 171 КК Білорусі (Заняття проституцією або створення умов для заняття проституцією). Місцеві правоохоронці повідомили, що священик мав намір вивезти повій до Санкт-Петербурга.

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теги до статті:Скандали, кримінал
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