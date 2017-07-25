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Суддя самоусунулася від розгляду справи активістки Femen, яка провела топлес-протест проти ходи УПЦ
3 серпня 2017, 12:41 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
31 липня відбувся суд над кременчужанкою Анною Алляйн, яка оголеною полізла на пам'ятник Володимиру Великому 27 липня у Києві, повідомляє "Релігія в Україні".
Суддя самоусунулася від розгляду справи проти активістки руху Femen, яка провела топлес-протест Putinkills в Києві в день хресної ходи УПЦ (МП). Суддя самоусунулася посилаючись на те, що протокол був неправильно складений.
Нагадаємо, кременчужанка Анна Алляйн видерлася на барельєфи пам'ятника Володимиру, протестуючи проти хресної ходи УПЦ (МП). Її затримала поліція і склала адміністративний протокол за статтею «дрібне хуліганство».
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