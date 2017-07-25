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На Прикарпатті люди звинувачують священика УПЦ КП у крадіжці 700 тис. грн
3 серпня 2017, 10:41 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У селі Новиця Калуського району Івано-Франківщини розгорівся скандал із місцевим священиком Любомиром Надорожним. Віряни звинувачують його у крадіжці 700 тис. грн, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Рaralleli.if.ua.
З 2011 року його відправили на парафію після смерті попереднього пароха. Молодий священик взявся за ремонт церкви, резиденції та облаштування території. При цьому кожна сільська хата щомісяця здавала на церкву по 115 грн. Ремонтні роботи зробили, перекрили церкву, розмалювали, зробили опалення.
Але за шість років за церковні гроші перед громадою ніхто не звітував. Про кошти поцікавились після того, як до сільради із обласного управління культури, туризму та релігії надійшли документи на експертизу про зміну статуту церковної громади Новиці та про те, що храм і резиденцію передають у власність єпархії УПЦ КП.
За словами сільського голови Володимира Головчака, він зателефонував до людей, чиї підписи були в документах, а у відповідь отримав, що вони нічого не підписували. Зборів щодо зміни статуту також не було.
Тоді селяни й поцікавилися долею церковних грошей. Створили ревізійну комісію, яка виявила нестачу в розмірі майже 700 тисяч гривень. По селу розвісили оголошення про те, на що саме збирали гроші, скільки отримали та скільки витратили.
На сьогодні священик Любомир Надорожний повернув до церковної каси 220 тисяч гривень.
Члени ревізійної костюмі написали заяву до прокуратури. Село поділилося на противників і прихильників пароха. У середу, 2 серпня, ввечері у Новиці збиралися збори.
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