Феміністки підірвали резиденцію католицьких єпископів

1 серпня 2017, 15:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Напад на офіс Конференції єпископів у Мехіко стався вночі з 24 на 25 липня. Від вибуху ніхто не постраждав. Як повідомляє КМЦ, відповідальність за теракт взяло на себе угрупування «Неформальна феміністична група антиавторитарної дії».  Про це було повідомлено через міжнародний сайт «Contra Info».

У склад бомби, яку підклали в резиденцію єпископів, входили динаміт, пропан і бутан.   У заяві терористи заявили, що це помста католикам за катування і вбивства «в ім'я вашого Бога» і за злочини проти дітей. Сайт, на якому феміністичне угрупування розмістило інформацію, – це майданчик для анархістів, антиглобалістів та багатьох інших антисистемних маргінальних рухів.  

 Позиція Мексиканської Церкви щодо інциденту – стримана. Представник єпископату монсеньйор Альфонсо Міранда Гвардіола зазначив, що напад на Конференцію єпископів відображає сплеск насильства в усій країні і багаторічну боротьбу з бандами наркоторговців.

Раніше журнал «El Universal» опублікував статтю «Тероризм проти Церкви», де журналіст Луїс Карденас зібрав з усієї країни численні приклади цілеспрямованих нападів на священиків, на людей, пов'язаних з Церквою, та на католицькі об'єкти. За даними матеріалу, з 1990 року в Мексиці скоєно 66 різного роду замахів на людей Церкви, в основному священиків. 59 із них загинуло. 

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теги до статті:Кримінал,Фемінізм
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