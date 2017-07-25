Християнську благодійну організацію підозрюють у торгівлі секонд-хендом

Полтавська поліція розслідує справу незаконного продажу одягу з Європи у секонд-хендах за сприяння службовців Мінсоцполітики та кременчуцької благодійної організації. Про це повідомляє інтернет-видання Полтавщина.

У березні Державна фіскальна служба України повідомила про викриття групи осіб, які організували поставку одягу з Європи і ухилилися від сплати податків на 3,5 млн грн. Вони створили у Кременчуці організацію, яка ввозила одяг як гуманітарну допомогу, а потім продавала його секонд-хендам по всій України. Такий одяг не оподаковувався, а продавали його по 2-4 долари за кілограм. Через це держава недоотримала 3,5 млн грн.

За даними реєстру судових рішень, організація, яка отримувала одяг з Європи носить назву «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» і є благодійною. Слідчі вважають, що її службові особи змовилися із службовцями Мінсоцполітики. Останні внесли неправдиві відомості до офіційних документів. На підставі них вантаж визнавався гуманітарною допомогою.

БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» імпортувала гуманітарну допомогу від шести благодійних організацій нерезидентів:

Mission & Relief Logistics B.V. (Нідерланди);

Barna i Ukraina (Норвегія);

Nodhjaelpsdepotet (Данія);

Internationales Hilfswerk Osteuropahilfe «Triumph des Herzens» (Швейцарія);

Asorix E.V. (Німеччина);

AVC-Hilfswerk Schweiz (Швейцарія).

Серед імпортованого — бувший у вжитку товар (одяг, взуття, постільна білизна, матраци, дитячі іграшки, товари для дітей, речі домашнього вжитку тощо).

Набувачами такого гуманітарної допомоги були 7 організацій:

Релігійна громада «Християнська Реформаторська Церква» (Полтавська область);

БО «Благодійний фонд «Народна Армія» (Дніпропетровськ);

Релігійна громада християн віри євангельської п’ятидесятників «Віфлеєм» (Дніпропетровська область);

КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (Кременчук);

Кременчуцька 3-я міська лікарня;

Територіальний центр соцобслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району;

Департамент праці та соцзахисту населення Шишацької селищної ради.

Фактично ж товари реалізувалися за готівку «секонд-хендам» Полтавської, Житомирської, Кіровоградської областей за 2-4 долари США. Це не відображувалося у бухгалтерському та податковому обліках.

Далі речі реалізували, також за готівку, власникам торгових мереж «секонд-хенд» та магазинам стокового одягу. Вже там товар у роздріб продавали кінцевому споживачу.

В ході досудового розслідування, упродовж березня-липня 2017 року слідчі отримали тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються справи продажу гуманітарної допомоги і знаходяться у володінні:

Полтавської ОДА;

Департаменту соцзахисту населення Полтавської ОДА;

Полтавської митниці ДФС;

ПАТ КБ «ПриватБанк» (рахунки та проплати);

Міністерства соціальної політики України;

3-ї міської лікарні м.Кременчук;

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району;

Диканського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

Новоград-Волинського благодійного фонду «Відродження» (Житомирська обл.);

Релігійної громади церкви християн євангельської віри «Світло життя» (с. Сердюки Полтавського району);

«Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

В/ч 3059 Нацгвардії України (м. Кременчук);

Релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква благодаті» (м. Обухів Київської області).

Крім того, слідчим надали дозвіл на огляд приміщень та гаражів у Кременчуці, які «ХКМ «Єдність 1» використовувала як склади.

За рішенням суду, були арештовані кошти та рахунки БО «Християнська Гуманітарна Місія «Єдність 1», а слідчим — наданий доступ до телефонних переговорів керівника організації.

За даними Мін’юсту, «ХКМ «Єдність 1» керує кременчужанка Марія Ломоносова. Також вона є керівником «Церкви благодаті» в Обухові (один з набувачів гуманітарки, вказаних вище) та ГО ХБГМ «Єдність» (Кременчук).

Полтавська поліція розслідує справу незаконного продажу одягу з Європи у секонд-хендах за сприяння службовців Мінсоцполітики та кременчуцької благодійної організації. Про це повідомляє інтернет-видання Полтавщина.

У березні Державна фіскальна служба України повідомила про викриття групи осіб, які організували поставку одягу з Європи і ухилилися від сплати податків на 3,5 млн грн. Вони створили у Кременчуці організацію, яка ввозила одяг як гуманітарну допомогу, а потім продавала його секонд-хендам по всій України. Такий одяг не оподаковувався, а продавали його по 2-4 долари за кілограм. Через це держава недоотримала 3,5 млн грн.

За даними реєстру судових рішень, організація, яка отримувала одяг з Європи носить назву «Християнська гуманітарна місія «Єдність 1» і є благодійною. Слідчі вважають, що її службові особи змовилися із службовцями Мінсоцполітики. Останні внесли неправдиві відомості до офіційних документів. На підставі них вантаж визнавався гуманітарною допомогою.

БО «Християнська гуманітарна Місія «Єдність 1» імпортувала гуманітарну допомогу від шести благодійних організацій нерезидентів:

• Mission & Relief Logistics B.V. (Нідерланди);

• Barna i Ukraina (Норвегія);

• Nodhjaelpsdepotet (Данія);

• Internationales Hilfswerk Osteuropahilfe «Triumph des Herzens» (Швейцарія);

• Asorix E.V. (Німеччина);

• AVC-Hilfswerk Schweiz (Швейцарія).

Серед імпортованого — бувший у вжитку товар (одяг, взуття, постільна білизна, матраци, дитячі іграшки, товари для дітей, речі домашнього вжитку тощо).

Набувачами такого гуманітарної допомоги були 7 організацій:

• Релігійна громада «Християнська Реформаторська Церква» (Полтавська область);

• БО «Благодійний фонд «Народна Армія» (Дніпропетровськ);

• Релігійна громада християн віри євангельської п’ятидесятників «Віфлеєм» (Дніпропетровська область);

• КУ «Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (Кременчук);

• Кременчуцька 3-я міська лікарня;

• Територіальний центр соцобслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району;

• Департамент праці та соцзахисту населення Шишацької селищної ради.

Фактично ж товари реалізувалися за готівку «секонд-хендам» Полтавської, Житомирської, Кіровоградської областей за 2-4 долари США. Це не відображувалося у бухгалтерському та податковому обліках.

Далі речі реалізували, також за готівку, власникам торгових мереж «секонд-хенд» та магазинам стокового одягу. Вже там товар у роздріб продавали кінцевому споживачу.

В ході досудового розслідування, упродовж березня-липня 2017 року слідчі отримали тимчасовий доступ до речей і документів, які стосуються справи продажу гуманітарної допомоги і знаходяться у володінні:

• Полтавської ОДА;

• Департаменту соцзахисту населення Полтавської ОДА;

• Полтавської митниці ДФС;

• ПАТ КБ «ПриватБанк» (рахунки та проплати);

• Міністерства соціальної політики України;

• 3-ї міської лікарні м.Кременчук;

• Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Кременчуцького району;

• Диканського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

• Новоград-Волинського благодійного фонду «Відродження» (Житомирська обл.);

• Релігійної громади церкви християн євангельської віри «Світло життя» (с. Сердюки Полтавського району);

• «Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;

• В/ч 3059 Нацгвардії України (м. Кременчук);

• Релігійної громади євангельських християн-баптистів «Церква благодаті» (м. Обухів Київської області).

Крім того, слідчим надали дозвіл на огляд приміщень та гаражів у Кременчуці, які «ХКМ «Єдність 1» використовувала як склади.

За рішенням суду, були арештовані кошти та рахунки БО «Християнська Гуманітарна Місія «Єдність 1», а слідчим — наданий доступ до телефонних переговорів керівника організації.

За даними Мін’юсту, «ХКМ «Єдність 1» керує кременчужанка Марія Ломоносова. Також вона є керівником «Церкви благодаті» в Обухові (один з набувачів гуманітарки, вказаних вище) та ГО ХБГМ «Єдність» (Кременчук).