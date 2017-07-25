Польські митники конфіскували стародавні ікони в українця

25 липня 2017, 16:46 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

23 липня у пункті пропуску Гребенне польські митники під час огляду автобуса у 33-річного громадянина України виявили чотири давні ікони, інформує Zaxid.net з посиланням на газету «Dzennik Wschodni».

Українець подорожував з України до Польщі і не задекларував перевезення цінних речей. Однак під час огляду автобуса митники знайшли на сидіннях у  багажній поличці чотири намальовані на дереві ікони. Українець не зміг пояснити, чому не задекларував їх перевезення.

На іконах зображені Діва Марія з Ісусом, Святий Миколай, Христос Пантократор і Сходження Святого Духа. Усі ікони датуються другою половиною XIX ст – першою половино XX ст.

Чоловікові оголосили про підозру контрабанди, йому загрожує штраф і втрата ікон. Він також заявив, що домагатиметься повернення конфіскованих речей. Вартість ікон оцінить експертиза.

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теги до статті:Вивезення,Ікони
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    • Nik173Varuv | 25 липня 2017, 18:58

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