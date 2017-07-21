Священиків УПЦ (МП) судять за сепаратизм

Священнослужителів УПЦ (Московського Патріархату) судять за злочини, пов‘язані з сепаратизмом. Трьох із них уже покарали на три роки позбавлення волі за пропагування сепаратистських ідей, повідомляє ZIK.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит журналістів програми військових розслідувань «Стежками війни» (щовівторка о 20:30на телеканалі "ZIK").



«Іллічівським міським судом Одеської області визнано винним громадянина Молдови, священнослужителя УПЦ МП, який пропагував сепаратистські та автономістські ідеї серед віруючих. За вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.110 КК України, йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, з відстрочкою на два роки», – говориться у документі.



Окрім того у СБУ повідомили, що за тією ж статтею притягнуто до відповідальності і двох священнослужителів УПЦ (МП) Сумської області. Їх покарали на таки й ж термін із відстрочкою на три роки кожному. Щоправда, Сумська єпархія УПЦ (МП) заявила, що ті клірики саме до її єпархії не належать. Архієпископ Сумський і Охтирський Євлогій (Гутченко) зокрема зазначив: «У Сумському управлінні СБУ попросили вибачення за помилкову інформацію. Один засуджений вже давно залишив священство, відправлений за штат, тому Сумська єпархія не може відповідати за його діяльність. Що стосується другого клірика, то як повідомили в СБУ, він не є кліриком Сумської єпархії». До якої єпархії належить цей клірик, не уточнюється. На території Сумської області знаходяться три єпархії УПЦ – Сумська і Охтирська, Конотопсько-Глухівська та Роменсько-Буринська.



Також, за інформацією СБУ, у Печерському районному суді Києва розглядаються справа й проти клірика Донецької єпархії УПЦ (МП). Йому інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Йдеться про створення терористичної групи або ж організації, керівництво, участь у ній чи сприяння її діям. За такий злочин клірикові «світить» від восьми до п‘ятнадцяти років позбавлення волі.



Також у Службі безпеки повідомили, що проводять профілактичні роботи із священнослужителями, дії яких несуть деструктивний характер, однак у них відсутній склад злочину.



До всього, підрозділи СБУ наразі вивчають питання переховування у приміщеннях УПЦ (МП), зокрема у Святогірській лаврі, зброї та сепаратистів.