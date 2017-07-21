Чоловік намагався незаконно вивезти старовинні ікони з Горлівки

21 липня 2017, 14:03 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У контрольному пункті в`їзду-виїзду «Майорське» 20 липня прикордонники спільно з працівниками ДФС виявили 9 ікон, які можуть становити історичну та культурну цінність. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

Під час огляду одного з автомобілів у багажному відділенні виявлено 9 ікон. Перевозив ікони пасажир автомобіля, громадянин України, який їхав із непідконтрольної Горлівки.  Порушника та виявлені знахідки передано співробітникам Національної поліції для проведення експертизи та прийняття правового рішення. Про це інформує УНІАН-релігії.

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теги до статті:Вивезення,Ікони
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