Голова Львівської ОДА Синютка закликав єпископа УПЦ (МП) вплинути на батька його підлеглої

Голова Львівської ОДА Олег Синютка звернувся з публічним листом до єпископа Львівського і Галицького УПЦ (МП) Філарета з проханням прийняти зважені рішення щодо спільного вшанування українських героїв, і не допустити повторення інциденту, який стався у Жовкві у суботу, 15 липня, під час похорону бійця антитерористичної операції Володимира Турчина. Про це повідомили у прес-службі ЛОДА.

Попрощатися з героєм, який загинув виконуючи бойове завдання на Сході країни, прийшли сотні людей. Під час проходження процесії на кладовище в усіх храмах відкривали ворота та дзвонили у дзвони. Проте брама Храму святих апостолів Петра і Павла УПЦ (МП) залишилася зачиненою.

Окрім того, у похованні брали участь священики усіх конфесій міста Жовкви, окрім УПЦ (МП). Ця ситуація викликала обурення тих, хто прийшов віддати останню шану загиблому.

Настоятелем Храму святих апостолів Петра і Павла у Жовкві є Стефан Хомин. За словами голови Конфедерація вільних профспілок Львівщини Андрія Соколова, на його громадянську позицію не вплинуло й те, що його донька Любомира Мандзій з 2016 року очолює департамент освіти і науки ЛОДА.

За даними видання «Вголос», отець Степан Хомин у Жовкві має неоднозначну репутацію, оскільки у 90-х роках ХХ століття громада починала будувати згадуваний храм, як православний Київського Патріархату, проте врешті отець разом з ініціативною групою домігся, щоб віддати новозбудовану церкву Московському Патріархату.

За словами очевидців, о. Стефан Хомин неодноразово відмовлявся проводити богослужіння зі священиками Української греко-католицької церкви під час спільних заходів. Зокрема, так трапилося у 2010 році під час спільної поминальної молитви за загиблими у Другій світовій війні. Отець стояв осторонь і жодного разу не перехрестився. Крім того, у 2010 році після виборів до місцевих рад, отець благословляв тодішнього голову РДА від Партії регіонів.

Нагадаємо, сержант Володимир Турчин загинув 12 липня, виконуючи бойове завдання на Донбасі. 19 липня він мав повертатися зі служби в АТО, а у серпні планував одружитися, інформує Zaxid.net.