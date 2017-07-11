Під Львовом невідомі закидали «коктейлями Молотова» «монастир» догналітів

14 липня 2017, 13:43 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селищі Брюховичі, що біля самого Львова, 14 липня близько першої години ночі спалахнула пожежа у двоповерховому цегляному житловому будинку, який секта Догнала облаштувала під монастир.

Як повідомляють у департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА, вогонь пошкодив фасад будинку площею 1 м². Пожежу ліквідували самі мешканці до приїзду рятувальників.

Як з’ясувалося згодом, «монастир» закидали пляшками із запалювальною сумішшю, внаслідок чого пошкодили фасад та два вікна на першому та другому поверсі.

За годину, о 02:11, за повідомленням диспетчера Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, з ознаками – легке отруєння продуктами горіння (першіння в горлі) до медиків звернулось 20 осіб, які перебували у цьому будинку. Їх госпіталізували до Львівської обласної лікарні. Про це пишуть Версії з посиланням на PRESS-ЦЕНТР.

Після надання медичної допомоги постраждалих відпустили додому.

У догналітському «монастирі» проживає 30 осіб.

«Українська правовірна греко-католицька церква» (УПГКЦ) — незареєстрована, офіційно не визнана релігійна організація в Україні, виокремилася з Української Греко-Католицької Церкви у 2008—2009 роках.

У церковних колах УГКЦ і пресі ця нова релігійна організація відома як «підгорецькі отці» або «група Догнала», «секта Догнала», «догналівці», «догналіти» (через ім`ям засновника — чеського священика Антоніна Іллі Догнала).

22 червня 2015 року працівники СБУ під час обшуків у Брюховичах затримали лідерів УПГКЦ та депортували їх з України.

 

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    • Ігор Мицько | 13 липня 2017, 20:37

      І що?

    • Viktor Fedosiuk | 13 липня 2017, 12:20

      Вкотре підтверджуємо, що без Німця не можемо самі вирішити свої проблеми... і ніби не вина то наша... Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама... А ми як риба в морі безвладдя... Бо

    • enzian | 13 липня 2017, 11:49

      "Канонічні" цього не витримають.

    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:20

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    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:14

      "10 липня 1941 р. в селі Єдвабне група польського населення вчинила погром та вбила щонайменше 340 єврейських сусідів. Більшість із них – жінок, чоловіків і дітей – спалили живцем у сараї".

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