На Тернопільщині п’яний священик збив трьох юнаків

14 липня 2017, 10:44 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селі Нападівка Тернопільської області опівночі водій Ford Transit збив трьох хлопців. ДТП сталася на повороті, де хлопці мали розійтися по домівках.

Про це повідомляє Gazeta.ua.

"У 15-річного Павла медики виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, забійну рану потилиці, закритий перелом лівої гомілки. У 16-річного Ігоря теж травми голови, струс і перелом гомілки. 17-річний Алік має аналогічні травми, але ще й лікуватиме перелом двох ребер," - зазначив Богдан Шуляр, начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту місцевої поліції.

Свідки ДТП говорять, що водієм іномарки був місцевий нетверезий священик. У поліції підтвердили цей факт.

За інформацією Захід. нет, у крові порушника ПДР експертиза 13 липня виявила 2,58 проміле алкоголю. Окрім того, після ДТП отець й сам визнав, що вживав спиртне.

«Він з місця події не тікав, намагався допомогти. Там люди позбігались, почали його «шарпати». Врешті потерпілих забрала «швидка». Всі троє травмованих у ДТП зараз перебувають в лікарні – на стаціонарному лікуванні в травматології. ДТП сталась в межах населеного пункту. Дорога була сухою. Зустрічного транспорту, який міг би засліпити фарами, – не було», - розповів Богдан Шуляр і додав, що за цим фактом порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Потерпілих доставили у лікарню. Вони перебувають на стаціонарному лікуванні в травматології.

 

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теги до статті:ДТП,П'яний за кермом
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      І що?

    • Viktor Fedosiuk | 13 липня 2017, 12:20

      Вкотре підтверджуємо, що без Німця не можемо самі вирішити свої проблеми... і ніби не вина то наша... Наша ненаша влада не хоче і не може вирішити їх сама... А ми як риба в морі безвладдя... Бо

    • enzian | 13 липня 2017, 11:49

      "Канонічні" цього не витримають.

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    • Ігор Мицько | 12 липня 2017, 15:14

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