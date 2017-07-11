Вандали розбили надгробки на території храму УПЦ (МП) в Умані

11 липня 2017, 12:30 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Умані 10 липня невідомі зловмисники розбили надгробки на території Успенського храму УПЦ (МП) та пошкодили авто настоятеля.

Ознаки вандалізму першим помітив церковний сторож.

Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) з посиланням на настоятеля храму священика Вадима Паєвського.

Отець Вадим зазначає, що вранці йому зателефонував працівник охорони і розповів про акт вандалізму на території церкви.

«Ранок розпочався із сумних новин. Зателефонував церковний сторож і повідомив, що виявив на території храму ознаки вандалізму. Невідомі спробували розбити замок на колонці водопостачання, натомість розбили два надгробки, обірвали провід електропостачання, пошкодили моє авто, - пише Вадим Паєвський у себе на Фейсбуці.

На місце злочину прибув наряд поліції.

 

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теги до статті:Вандалізм,УПЦ (МП) на Черкащині
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    Останні коментарі

    • enzian | 11 липня 2017, 13:47

      Йдеться не про православних узагалі, а про москвославних мракобісів, які самі оскверняють все навколо.

    • Геннадий Сидорук | 10 липня 2017, 08:49

      если они такие праведники так пусть хоть одного баптиста отправят на войну,а то запрятались как крысы в норы и показывают себя святыми,а наши люди должны воевать и отдавать жизнь за их,номы не

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:21

      то якщо він прийде до костьолу/Володимирського/Лавру - і буде проводити хрещення біля кирниці - то все так як треба? Прийде сусід з того краю села і почне казать як вам жити та хто повинен

    • netoy_gaidamak | 8 липня 2017, 12:16

      Піп цілком правий і навіть більш ніж коректно пояснив чому. А тим кому "московський піп" ріже очі - нехай зміне його на свого та скаже як би вчинив його піп. І усе стане на свої місця.

    • enzian | 8 липня 2017, 10:59

      Цинізму польських шовіністів немає меж.

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