За фактом руйнування церкви Благовіщення у Коломиї порушено кримінальне провадження

Слідчі Коломийського відділу поліції в Івано-Франківській області відкрили кримінальне провадження за фактом руйнування пам'ятки архітектури національного значення, яку займає УПЦ (Московського Патріархату).

Кримінальне провадження відкрите за ст. 298 ККУ "Нищення, руйнування чи псування пам’яток історії або культури", повідомляє Курс.

Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці – пам’ятка архітектури XVI ст. Посвячена 1587 року, вона мала всі шанси потрапити у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Але сталася так звана "реставрація": класичну для Гуцульщини ґонту замінили на шматки заокруглених планок світлого кольору. Це представники ЮНЕСКО кваліфікували як суттєве відхилення від автентичного вигляду пам’ятки архітектури.

Нагадаємо, у Коломиї 5 червня під тиском громадськості зачинили і опечатали унікальну пам'ятку дерев'яної архітектури – церкву Благовіщення Пресвятої Богородиці, яка перебуває в користуванні релігійної громади УПЦ (Московського Патріархату).

Громада вимагає повернути церкву до Коломийсько-Чернівецької єпархії УГКЦ. Представники Коломийської міської ради, громадських організацій, релігійних громад різних конфесій створили робочу групу і домовилися, що вирішать долю храму-пам'ятки без конфліктів.

З метою уникнення загострення конфлікту та після консультацій всіх сторін було прийняте рішення будь-які Богослужіння в церкві тимчасово припинити. Приміщення храму було опечатано до врегулювання проблеми у рамках законодавства.

29 червня 2017 року члени комісії робочої групи провели візуальне обстеження пам'ятки архітектури національного значення церкви св. Благовіщення та встановили, що споруда зазнає руйнування.

В акті обстеження зазначено: закриті вентиляційні отвори мінеральної ватою, дерев'яні прогони даху церкви провислі, стропильні ноги підашшя мають ознаки загнивання, під дахом церкви здійснено добудову – цегляна котельня, яка оббита дерев'яною вагонкою, та ряд інших зауважень.

"Виходячи з вищенаведеного, вважаємо за потрібне терміново вжити необхідні заходи для недопущення подальшої руйнації пам'ятки архітектури національного значення", – резюмували члени комісії.

Міський голова Коломиї Ігор Слюзар направив відповідного листа до коломийської поліції з вимогою провести перевірку викладених фактів, які відображені в акті обстеження, щодо руйнації пам'ятки архітектури національного значення церкви св. Благовіщення.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Наразі триває досудове розслідування.