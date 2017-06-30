На Одещині крадії винесли з храму пожертви на реставрацію та соціальну допомогу

| Репортажі | Путівник Архикатедрою – від синкела з питань стратегії Історію тернопільського Архикатедрального Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, що спростовує вигадки, відкриває білі плями і водночас має благодійну мету, представили у вказаному храмі увечері 29 червня 2017 р. Написав її синкел з питань стратегії Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ і доктор історії о. Віталій Козак.

| Соціологія релігії «Православ'я в Америці чи американське православ'я?» - виступ соціолога релігії з США В Києві 26 червня прочитав лекцію відомий соціолог релігії В’ячеслав Карпов. Тема його доповіді – «Православ'я в протестантській та пост-протестантській Америці: зустрічі, взаємодії і трансформації». Виступ науковця відбувся в рамках XVI Міжнародної молодіжної літньої релігієзнавчої школи «Протестантизм: від Реформації до сьогодні». Захід присвячено 500 – річчю Реформації.

| Соціологія релігії | Релігійна мережа України: загальні тренди vs локальні особливості Міністерство Культури України наприкінці березня оприлюднило нові дані щодо статистики кількості релігійних організацій. Державний орган щорічно видає інформацію про «релігійну мапу» України, яку готують фахівці Департаменту з питань релігій та національностей.

| Репортажі | Монастир на Ясній горі в Гошеві зібрав митців на фестиваль карильонного мистецтва Третій рік поспіль монастир на Ясній горі в Гошеві збирає гостей на неординарне дійство – фестиваль карильонного мистецтва. Для України він унікальний і відбувається лише тут, адже карильон – музичний інструмент не звичний для нас і є лише в Гошівському монастирі отців василіан.