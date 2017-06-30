Поліція затримала викрадача ікон з Єлецького монастиря

3 липня 2017, 10:17 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Чернігові поліція спіймала чоловіка під час крадіжки ікон у Єлецькому монастирі. Його затримали в момент виходу з ігуменського корпусу.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції в Чернігівській області, пише Главком.

«В результаті спецоперації кримінальної поліції та роти поліції особливого призначення ГУНП затримано «на гарячому» раніше судимого громадянина з викраденими в монастирі іконами», - йдеться у повідомленні.

Інформацію про те, що з приміщення ігуменського корпусу Єлецького жіночого монастиря планується крадіжка старовинних ікон, правоохоронці отримали за кілька днів до вчинення злочину. Відтак, влаштували засідку. Вночі вони помітили чоловіка, який заліз у монастир через вікно, а згодом вийшов через двері. Затримавши підозрюваного, оперативники знайшли в його спортивній сумці дві ікони Божої Матері, йдеться у повідомленні.

Підозрюваний виявився жителем Прилук, раніше судимий за вбивство з необережності. За останній злочин він відсидів у СІЗО усього півтора року і вийшов на свободу.

За фактом крадіжки ікон відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 ККУ. Підозрюваного затримано, досудове розслідування триває.

 

 

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теги до статті:Єлецький монастир,Обікрали церкву
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