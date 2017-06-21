Прокуратура викрила релігійну організацію, де насильно утримували наркозалежних

22 червня 2017, 09:45 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Харківська місцева прокуратура №2 спільно з нацполіцією викрили Центр боротьби з наркоманією та алкоголізмом у Новобаварському районі міста, де незаконно утримували громадян.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Олександра Фільчакова, кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК України).

За попередніми даними Центр працював у складі однієї із релігійних організацій міста. Він розміщувався в квартирі житлового будинку. У чотирьох кімнатах правоохоронці виявили близько 20 осіб.

Під час допиту громадяни повідомили, що утримуються у Центрі  проти своєї волі.

 Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу для керівника Центру.

 

Першочергові слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.

 Максимальна санкція статті передбачає 3 роки позбавлення волі, інформує прес-служба прокуратури Харківської області.

Нагадаємо,  у березні 2017 року Служба безпеки України закрила православний реабілітаційний центр у Косачівці, Чернігівської області, за незаконне позбавлення волі пацієнтів і знущання над ними.

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теги до статті:Алкоголізм,Кримінал,Наркоманія,Релігія і суспільство
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    • Fr. Valerii | 20 червня 2017, 17:59

      Це Традиційне Християнське Свято.

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    • Walentin | 18 червня 2017, 11:13

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    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

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