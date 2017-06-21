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Прокуратура викрила релігійну організацію, де насильно утримували наркозалежних
22 червня 2017, 09:45 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Харківська місцева прокуратура №2 спільно з нацполіцією викрили Центр боротьби з наркоманією та алкоголізмом у Новобаварському районі міста, де незаконно утримували громадян.
За інформацією керівника місцевої прокуратури Олександра Фільчакова, кримінальне провадження розпочато за фактом незаконного позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК України).
За попередніми даними Центр працював у складі однієї із релігійних організацій міста. Він розміщувався в квартирі житлового будинку. У чотирьох кімнатах правоохоронці виявили близько 20 осіб.
Під час допиту громадяни повідомили, що утримуються у Центрі проти своєї волі.
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу для керівника Центру.
Першочергові слідчі дії тривають, встановлюються всі обставини справи.
Максимальна санкція статті передбачає 3 роки позбавлення волі, інформує прес-служба прокуратури Харківської області.
Нагадаємо, у березні 2017 року Служба безпеки України закрила православний реабілітаційний центр у Косачівці, Чернігівської області, за незаконне позбавлення волі пацієнтів і знущання над ними.
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