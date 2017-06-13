На Вінниччині викрали ікони 18 століття

15 червня 2017, 11:26 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У селі Калитинка Шаргородського району, що Вінничині, зловмисники обікрали місцеву Свято Дмитріївську церкву УПЦ (МП). Крадіжку помітив настоятель храму, повідомляє Vinbazar.

Невідомі особи, зламавши дерев’яне вікно, проникли у приміщення церкви і викрали три ікони 18 ст. Одна з викрадених ікон у 90-х роках вже потрапляла в руки крадіїв. Її намагалися вивезти закордон, але пильність митників дозволила святині повернутися у церкву.

Вартість викрадених ікон, їх історичну цінність встановить експертиза.

Зловмисників шукає поліція. За це їм загрожує до 6 років ув’язнення.

 

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теги до статті:Обікрали церкву
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    Останні коментарі

    • Грицько | 15 червня 2017, 15:17

      я не дивлюся тв. а статтю Гузара читав в оригіналі.

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 15:08

      Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:59

      Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки ,

    • Taras Antoshevskyy | 15 червня 2017, 14:40

      А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене

    • Грицько | 15 червня 2017, 14:26

      Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі.

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