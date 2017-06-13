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На Вінниччині викрали ікони 18 століття
15 червня 2017, 11:26 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У селі Калитинка Шаргородського району, що Вінничині, зловмисники обікрали місцеву Свято Дмитріївську церкву УПЦ (МП). Крадіжку помітив настоятель храму, повідомляє Vinbazar.
Невідомі особи, зламавши дерев’яне вікно, проникли у приміщення церкви і викрали три ікони 18 ст. Одна з викрадених ікон у 90-х роках вже потрапляла в руки крадіїв. Її намагалися вивезти закордон, але пильність митників дозволила святині повернутися у церкву.
Вартість викрадених ікон, їх історичну цінність встановить експертиза.
Зловмисників шукає поліція. За це їм загрожує до 6 років ув’язнення.
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- 15 червня 2017, 15:17 |
- 15 червня 2017, 15:08
Те, що городите про благословення на кровопролиття на Майдані - є саме цими кремлівськими штампами, які вата повторює, бо це їй вставив вєсті-зомбіящик |
- 15 червня 2017, 14:59
Вата - це ті хто не може думати сам, а повторює тупо за телевізором. Я себе до таких не одношу. Якщо людина після трьох років тупої пропаганди по всіх каналах, ще думає самостійно і робить висновки , |
- 15 червня 2017, 14:40
А для мене - ви вата, яка є болотом з путінських валянок, яке помре рабами, бо такими народжене |
- 15 червня 2017, 14:26
Для мене, як і для десятків мільйонів інших людей Гузар- людина , яка благословила кропролиття на майдані і на Донбасі. |
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