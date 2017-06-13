На Вінниччині викрали ікони 18 століття

У селі Калитинка Шаргородського району, що Вінничині, зловмисники обікрали місцеву Свято Дмитріївську церкву УПЦ (МП). Крадіжку помітив настоятель храму, повідомляє Vinbazar.

Невідомі особи, зламавши дерев’яне вікно, проникли у приміщення церкви і викрали три ікони 18 ст. Одна з викрадених ікон у 90-х роках вже потрапляла в руки крадіїв. Її намагалися вивезти закордон, але пильність митників дозволила святині повернутися у церкву.

Вартість викрадених ікон, їх історичну цінність встановить експертиза.

Зловмисників шукає поліція. За це їм загрожує до 6 років ув’язнення.