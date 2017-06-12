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У Кам'янець-Подільському на єврейському кладовищі відкрили парк розваг
12 червня 2017, 10:29 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У Кам'янець-Подільському на кладовищі в мікрорайоні «Жовтневий», де поховано 23 тисячі євреїв, відкрили парк розваг. Про це повідомляє ВААД.
8 серпня 1941 року в Старому місті німці створили гетто, в яке переселили все єврейське населення міста над Смотричем, а вже 27-28 серпня нацисти розпочали масові розстріли. Було розстріляно близько 12 тисяч євреїв. Крім того, поблизу Кам'янця, на його північному кордоні (зараз територія мікрорайону «Жовтневий»), у серпні 1941 року були розстріляні 7000 угорських і словацьких євреїв, а у вересні в місті нацисти вбили ще 11 тисяч євреїв-іноземців. Зараз на місці масових розстрілів встановлений невеликий меморіальний комплекс – чотири пам'ятки з меморіальними дошками. Однак, насправді вся територія сьогоднішнього парку в мікрорайоні «Жовтневий» є великим цвинтарем.
У радянські часи більшість могил були знищені, а залишився тільки цей невеликий майданчик. І на місці братських могил виявилися батути, тир та ігрові майданчики.
У 2015 році під час відкриття у Кам'янці Меморіалу жертвам Голокосту, губернатор Хмельниччини, а зараз голова облради Михайло Загородній сказав: «Єврейська акція в Кам'янці-Подільському стала своєрідним рубіконом у політиці знищення. Тут вперше знищили не тільки чоловіків євреїв, а й жінок і дітей. Нацистський молот жорстокості почав криваві жнива на повну потужність без розбору та милосердя. Вічна пам'ять загиблим». Але це не завадило встановити атракціони на братській могилі.
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Останні коментарі
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Гумор-сатира.
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Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі
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