У Кам'янець-Подільському на єврейському кладовищі відкрили парк розваг

У Кам'янець-Подільському на кладовищі в мікрорайоні «Жовтневий», де поховано 23 тисячі євреїв, відкрили парк розваг. Про це повідомляє ВААД.

8 серпня 1941 року в Старому місті німці створили гетто, в яке переселили все єврейське населення міста над Смотричем, а вже 27-28 серпня нацисти розпочали масові розстріли. Було розстріляно близько 12 тисяч євреїв. Крім того, поблизу Кам'янця, на його північному кордоні (зараз територія мікрорайону «Жовтневий»), у серпні 1941 року були розстріляні 7000 угорських і словацьких євреїв, а у вересні в місті нацисти вбили ще 11 тисяч євреїв-іноземців. Зараз на місці масових розстрілів встановлений невеликий меморіальний комплекс – чотири пам'ятки з меморіальними дошками. Однак, насправді вся територія сьогоднішнього парку в мікрорайоні «Жовтневий» є великим цвинтарем.

У радянські часи більшість могил були знищені, а залишився тільки цей невеликий майданчик. І на місці братських могил виявилися батути, тир та ігрові майданчики.

У 2015 році під час відкриття у Кам'янці Меморіалу жертвам Голокосту, губернатор Хмельниччини, а зараз голова облради Михайло Загородній сказав: «Єврейська акція в Кам'янці-Подільському стала своєрідним рубіконом у політиці знищення. Тут вперше знищили не тільки чоловіків євреїв, а й жінок і дітей. Нацистський молот жорстокості почав криваві жнива на повну потужність без розбору та милосердя. Вічна пам'ять загиблим». Але це не завадило встановити атракціони на братській могилі.



