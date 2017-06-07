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СБУ взялася за мерію Одеси через фінансування УПЦ (МП)
7 червня 2017, 10:18 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
СБУ відкрила кримінальне провадження щодо фінансування Одеською міськрадою церкви Української Православної Церкви (Московського Патріархату).
Про це повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на допис народного депутата Віталія Купрія у себе в Facebook.
"Щойно отримав від голови СБУ Василя Грицака лист, у якому він повідомив про відкриття кримінального провадження за моєю заявою за ст. 110-2 ККУ "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", - зазначив Купрій.
За його словами, депутат Одеської міськради Ганна Позднякова ще в минулому році виявила факт прихованого фінансування московської церкви на суму 2,2 млн грн на рік, яке нібито йде на утримання пам'ятки архітектури - Спасо-Преображенського собору УПЦ (МП).
"Депутат заявила, що таке відношення до Церкви Московського Патріархату вносить розбрат у конфесіональну середу, та взагалі не ясно, на яких підставах міськрада може фінансувати установу, яка не є комунальною", - зазначив народний депутат.
Він додав, що до сепаратизму причетний і митрополит Одеський Агафангел.
Купрій нагадав, що початком трагедії в Одесі, за даними газети "Сегодня", були "снайперські гвинтівки й автомати, які роздав парафіянам священик одної з церков міста одразу після проповіді про святу Русь".
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СБУ взялася за мерію Одеси через фінансування УПЦ (МП) | 7 червня 2017, 10:18 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Останні коментарі
* * * Блаженнішому Любомирові (Гузару) присвячується (посмертно) Кого ми любим більш не етюди як він є в Бозі – він є усюди Щасливий в Бозі більш не в етюді Кого більш любим? ми люди –
Бо ще той день не настав.
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе
Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной