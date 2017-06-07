СБУ взялася за мерію Одеси через фінансування УПЦ (МП)

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо фінансування Одеською міськрадою церкви Української Православної Церкви (Московського Патріархату).

Про це повідомляє Еспресо ТВ з посиланням на допис народного депутата Віталія Купрія у себе в Facebook.

"Щойно отримав від голови СБУ Василя Грицака лист, у якому він повідомив про відкриття кримінального провадження за моєю заявою за ст. 110-2 ККУ "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", - зазначив Купрій.

За його словами, депутат Одеської міськради Ганна Позднякова ще в минулому році виявила факт прихованого фінансування московської церкви на суму 2,2 млн грн на рік, яке нібито йде на утримання пам'ятки архітектури - Спасо-Преображенського собору УПЦ (МП).

"Депутат заявила, що таке відношення до Церкви Московського Патріархату вносить розбрат у конфесіональну середу, та взагалі не ясно, на яких підставах міськрада може фінансувати установу, яка не є комунальною", - зазначив народний депутат.

Він додав, що до сепаратизму причетний і митрополит Одеський Агафангел.

Купрій нагадав, що початком трагедії в Одесі, за даними газети "Сегодня", були "снайперські гвинтівки й автомати, які роздав парафіянам священик одної з церков міста одразу після проповіді про святу Русь".