"Повернемося і спалимо": невідомі напали на храм УПЦ КП і вдарили священика

19 травня 2017, 10:54 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Слобідському районі Харкова невідомі скоїли напад на храм святого Пантелеймона УПЦ КП. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Харківської райради Артем Фісун, пише NewsRoom.

Як розповів священик Василь, коли в храм привезли труби для ремонтних робіт, підійшли троє невідомих чоловіків 30-35 років і почали вимагати гроші.

"Вони кричали, що ми тут заробляємо мільйони і повинні ділитися. Один з чоловіків вдарив о. Григорія в обличчя, після чого той пішов на другий поверх і закрився. Бандити говорили, що служили в АТО, погрожували спалити храм і побити о. Григорія, якщо той не буде платити ", - розповів священик.

Після цього нападники порізали колеса автомобілів ГАЗ і Audi, що стояли неподалік, а також подряпали скло іномарки.

Крім того, ця ж група намагалася розгромити розташований неподалік кіоск з овочами. Як розповіли працівники торгових точок, це вже не перший візит зухвалих зловмисників.

Зараз на місці подій працює поліція, в прес-службі ГУ НП в Харківській області пообіцяли розповісти подробиці пізніше. Відзначимо, що священики нарікають - правоохоронці прибули на виклик тільки через півгодини після того, що сталося, коли ті вже встигли давно зникнути.

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теги до статті:Кримінал,Напад на священика
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Останні коментарі

  • світлана | 19 травня 2017, 15:50

    Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.

  • Blacky Kamienczanka | 19 травня 2017, 08:44

    Неймовірно маніпулятивна стаття. Де починається з підміни назви "ЧервоноГОРОД замість Червоногруду) -і закінчується вибіленням церкви, котра в урочищі відверто зайва і котра повела себе

  • Окк | 18 травня 2017, 12:30

    Не тобі фсбешнику судити тих, хто відстоює українську церкву. Що тобі не сподобалось найбільше у коментарі Георгий Ткач? -- слова " Московское православие находится в заложниках преступной

  • Лада | 17 травня 2017, 22:37

    Ти б спочатку мову вивчив би, чи слабО? Це ж головна зброя руського миру, не чув? Пішов, так іди, перебудовуйся, москалику, може тобі премію дадуть за "усєрдіє".

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

    КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими

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