"Повернемося і спалимо": невідомі напали на храм УПЦ КП і вдарили священика

У Слобідському районі Харкова невідомі скоїли напад на храм святого Пантелеймона УПЦ КП. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Харківської райради Артем Фісун, пише NewsRoom.

Як розповів священик Василь, коли в храм привезли труби для ремонтних робіт, підійшли троє невідомих чоловіків 30-35 років і почали вимагати гроші.

"Вони кричали, що ми тут заробляємо мільйони і повинні ділитися. Один з чоловіків вдарив о. Григорія в обличчя, після чого той пішов на другий поверх і закрився. Бандити говорили, що служили в АТО, погрожували спалити храм і побити о. Григорія, якщо той не буде платити ", - розповів священик.

Після цього нападники порізали колеса автомобілів ГАЗ і Audi, що стояли неподалік, а також подряпали скло іномарки.

Крім того, ця ж група намагалася розгромити розташований неподалік кіоск з овочами. Як розповіли працівники торгових точок, це вже не перший візит зухвалих зловмисників.

Зараз на місці подій працює поліція, в прес-службі ГУ НП в Харківській області пообіцяли розповісти подробиці пізніше. Відзначимо, що священики нарікають - правоохоронці прибули на виклик тільки через півгодини після того, що сталося, коли ті вже встигли давно зникнути.