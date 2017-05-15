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"Повернемося і спалимо": невідомі напали на храм УПЦ КП і вдарили священика
19 травня 2017, 10:54 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У Слобідському районі Харкова невідомі скоїли напад на храм святого Пантелеймона УПЦ КП. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Харківської райради Артем Фісун, пише NewsRoom.
Як розповів священик Василь, коли в храм привезли труби для ремонтних робіт, підійшли троє невідомих чоловіків 30-35 років і почали вимагати гроші.
"Вони кричали, що ми тут заробляємо мільйони і повинні ділитися. Один з чоловіків вдарив о. Григорія в обличчя, після чого той пішов на другий поверх і закрився. Бандити говорили, що служили в АТО, погрожували спалити храм і побити о. Григорія, якщо той не буде платити ", - розповів священик.
Після цього нападники порізали колеса автомобілів ГАЗ і Audi, що стояли неподалік, а також подряпали скло іномарки.
Крім того, ця ж група намагалася розгромити розташований неподалік кіоск з овочами. Як розповіли працівники торгових точок, це вже не перший візит зухвалих зловмисників.
Зараз на місці подій працює поліція, в прес-службі ГУ НП в Харківській області пообіцяли розповісти подробиці пізніше. Відзначимо, що священики нарікають - правоохоронці прибули на виклик тільки через півгодини після того, що сталося, коли ті вже встигли давно зникнути.
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Останні коментарі
Бог-це льбовь.А у ваших коментаріях тільки політика.
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