- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
На Тернопільщині віряни УПЦ КП та УПЦ (МП) силою доводили право власності на храм
17 травня 2017, 10:32 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
15 травня близько дев’ятої години вечора в чергову частину Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від настоятеля церкви Святих апостолів Петра і Павла, що розташована в селі Кинахівці, про те, що прихильники УПЦ КП пошкодили його одяг, зламали замки вхідних дверей та проникли в церкву.
Про це повідомляє сайт Тернопільської поліції.
Правоохоронці з’ясували, що цього ж дня близько двадцятої години представники релігійної громади Київського Патріархату прийшли до сільського храму і, пред’явивши статут про перереєстрацію громади, намагалися увійти всередину для Богослужіння. З їх пояснень - попередній староста відмовився надавати ключі від дверей церкви, тому вони зламали замок. На вході перепоною став священик Московського Патріархату. Його відтіснили.
Після проведення Богослужіння між представниками конфесій конфлікт продовжився. Та поліцейські, які прибули на виклик, не допустили порушень правопорядку.
На даний час представники УПЦ КП опечатали храм. В нічну пору забезпечення публічної безпеки та порядку здійснюють працівники поліції.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст.126 КК України - умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.
Рейтинг
0
0
Останні новини
На Тернопільщині УПЦ (МП) централізовано зводить нові храми | 17 травня 2017, 16:31 | УПЦ (МП) |
Запорізькі священнослужителі УПЦ (МП) після розмови з очільником ОДА відмінили масові акції | 17 травня 2017, 16:27 | Державно-конфесійні стосунки
У Києві презентували книгу про рукописи Мертвого моря | 17 травня 2017, 13:00 | Релігія та культура
У храмах УПЦ КП битимуть у дзвони за жертвами геноциду кримськотатарського народу | 17 травня 2017, 12:44 | Національно-релігійні питання
Патріарх Кіріл хоче, щоб весь світ засудив нові «антицерковні» законопроекти України | 17 травня 2017, 12:31 | Законодавство
Останні коментарі
КСУ дозволив проводити публічні богослужіння в Україні без дозволу місцевої влади. Кожному чесному в будь-якій країні світу видно, очевидна турбота про людей в Україні, а також стають зрозумілими
Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи
Я ніколи не вірю в любов заклинання, поки я не зустрів одного мого, який розповів мені все про DR.otutu, який привів її екс-бойфренда назад, навіть коли вона говорила мені, що я не повірив їй, тому
Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як
Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як