На Тернопільщині віряни УПЦ КП та УПЦ (МП) силою доводили право власності на храм

17 травня 2017, 10:32 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

15 травня близько дев’ятої години вечора в чергову частину Збаразького відділення поліції надійшло повідомлення від настоятеля церкви Святих апостолів Петра і Павла, що розташована в селі Кинахівці, про те, що прихильники УПЦ КП пошкодили його одяг, зламали замки вхідних дверей та проникли в церкву.

Про це повідомляє сайт Тернопільської поліції.

Правоохоронці з’ясували, що цього ж дня близько двадцятої години представники релігійної громади Київського Патріархату прийшли до сільського храму і, пред’явивши статут про перереєстрацію громади, намагалися увійти всередину для Богослужіння. З їх пояснень - попередній староста відмовився надавати ключі від дверей церкви, тому вони зламали замок. На вході перепоною став священик Московського Патріархату. Його відтіснили.

Після проведення Богослужіння між представниками конфесій конфлікт продовжився. Та поліцейські, які прибули на виклик, не допустили порушень правопорядку.

На даний час представники УПЦ КП опечатали храм. В нічну пору забезпечення публічної безпеки та порядку здійснюють працівники поліції.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст.126 КК України - умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

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теги до статті:Бійки в храмах,Перехід громад з УПЦ (МП) в УПЦ КП
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Останні коментарі

  • Стефан | 17 травня 2017, 01:56

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  • Георгий Ткач | 16 травня 2017, 18:38

    Необходимо запретить в Украине деятельность преступного МП. Эта организация, прикрываясь Богом и верой людей, является весьма политизированной структурой и реализует военно-политические задачи

  • jenifer | 14 травня 2017, 04:40

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  • Стефан | 12 травня 2017, 00:59

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  • Стефан | 11 травня 2017, 20:19

    Підтримується, культивується, насаджується тотально і повсюдно совкова, колгоспна брехня, лицемірство, підлість, тупість, боягузтво. Для ілюстрації, сказаного. 1. Представляють "захід", як

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