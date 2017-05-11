З України до Румунії намагалися вивезти ікону ХХ ст.

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| Журналістські розслідування | Історична пам’ять чи юридичне право: баптисти на Волині вболівають за майбутнє старовинної кірхи Руїни старої кірхи в районному центрі Рожище на Волині стали об’єктом суперечки між протестантами та православними: збудували його у ХІХ столітті баптисти, «совєти» — експропріювали і розташували в храмі виробничі цехи. А нині власник вирішує передати його православній єпархії.

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