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З України до Румунії намагалися вивезти ікону ХХ ст.
13 травня 2017, 17:55 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Співробітники Чернівецької митниці ДФС 11 травня зафіксували порушення митних правил щодо громадянина Румунії, що намагався вивезти з України ікону. Про це повідомляє "БукІнфо" з посиланням на прес-службу Чернівецької митниці ДФС.
Під час здійснення митного контролю у транспортному засобі, що рухався у напрямку виїзду з митної території України по смузі руху «зелений коридор», було виявлено ікону.
За попередніми висновками ікона була виготовлена на початку ХХ століття у Росії.
Дії громадянина кваліфіковано за статтею 471 Митного кодексу України, оскільки виявлена ікона підпадає під дію Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» та для переміщення якого необхідні відповідні дозвільні документи.
Санкція порушеної статті передбачає накладення штрафу у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію предмета правопорушення.
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