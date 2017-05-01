На Рівненщині розшукують злодіїв, які обікрали храм

3 травня 2017, 16:05 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Учора невідомі зловмисники проникли у Свято-Дмитріївський храм села Ситне Радивилівського району та викрали чотири тисячі 200 гривень і 50 доларів США.

Про це IA ZIK повідомили у відділі комунікації поліції Рівненщини.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зловмисники проникли у приміщення церкви через вікно. Крадії усередині пошкодили датчики руху та блок сигналізації.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

Наразі поліцейські проводять розшукові заходи з метою встановлення зловмисників.

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теги до статті:Крадіжки
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    "Сім верст до небес- та все лісом".

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