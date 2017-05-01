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На Рівненщині розшукують злодіїв, які обікрали храм
3 травня 2017, 16:05 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Учора невідомі зловмисники проникли у Свято-Дмитріївський храм села Ситне Радивилівського району та викрали чотири тисячі 200 гривень і 50 доларів США.
Про це IA ZIK повідомили у відділі комунікації поліції Рівненщини.
Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що зловмисники проникли у приміщення церкви через вікно. Крадії усередині пошкодили датчики руху та блок сигналізації.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням у приміщення, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.
Наразі поліцейські проводять розшукові заходи з метою встановлення зловмисників.
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Останні коментарі
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"Сім верст до небес- та все лісом".
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