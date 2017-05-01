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У ДТП на Київщині загинув священик УПЦ КП
3 травня 2017, 14:49 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Сьогодні вночі, 3 травня, поблизу села Борщів у Баришівському районі на трасі Київ-Харків у ДТП загинув священик УПЦ КП о. Володимир Боренько.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля «Citroën», він здійснював обгін і, не впоравшись з керуванням, з'їхав у кювет. Його пасажир отримав тілесні ушкодження і після огляду медиків відбув за місцем проживання.
Загиблому священику було 29 років. Він був також депутатом місцевої районної Ради та настоятелем храму Пресвятої Трійці УПЦ КП у селі Веселинівка.
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