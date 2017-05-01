У ДТП на Київщині загинув священик УПЦ КП

Сьогодні вночі, 3 травня, поблизу села Борщів у Баришівському районі на трасі Київ-Харків у ДТП загинув священик УПЦ КП о. Володимир Боренько.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, перебуваючи за кермом автомобіля «Citroën», він здійснював обгін і, не впоравшись з керуванням, з'їхав у кювет. Його пасажир отримав тілесні ушкодження і після огляду медиків відбув за місцем проживання.

Загиблому священику було 29 років. Він був також депутатом місцевої районної Ради та настоятелем храму Пресвятої Трійці УПЦ КП у селі Веселинівка.