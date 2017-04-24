Безпритульний напився у церкві вина та викрав ікони

Нетверезого 57-річного Сергія, жителя Донецької області, поліцейські побачили на зупинці громадського транспорту у селі Грем’яче, що в Острозькому районі. У пакеті він мав ікони та церковне приладдя.

Як повідомляє Рівне вечірнє, правоохоронці встановили, що все чоловік поцупив у храмі. Того дня вранці чоловік проник до храму через вікно. Там, напившись вина, поцупив дві ікони, рушники та проскурки. Чоловік зізнався, що мав намір продати вкрадене, аби заробити на проживання.

Як з’ясувалося, він уже тривалий час не має постійного місця проживання. Зловмисника затримано, йому повідомили про підозру у вчиненні крадіжки. Зараз поліцейські вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу — тримання під вартою. Правоохоронці перевіряють його також на причетність до скоєння інших аналогічних кримінальних правопорушень.