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Поліція знайшла вкрадений з бібліотеки Вернадського "Апостол"
25 квітня 2017, 19:08 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У Києві співробітники карного розшуку затримали членів злочинного угруповання, які викрали з Національної бібліотеки імені Вернадського стародрук Івана Федорова "Апостол". Про це виданню "112 Украина" повідомило джерело в поліції.
"Зараз на вулиці Саксаганського в ресторані співробітники карного розшуку проводять затримання членів злочинної банди, які вкрали з бібліотеки імені Вернадського книгу" Апостол ". Книга знаходиться на місці затримання", - розповіло джерело.
Згідно з інформацією, злочинців затримали в момент продажу книги. "Апостол" збиралися продати за $ 150 тис., Проте зійшлися з покупцем на $ 100 тис.
"Затримані, чотири людини, входили в закрите угруповання. Нікого до себе не підпускали, всі члени банди - фахівці в антикваріаті. Працювали в основному під замовлення", - відзначило джерело.
У травні 2016 року з Національної бібліотеки імені Вернадського в Києві була викрадена книга Івана Федорова "Апостол". Співробітники бібліотеки заявили, що вкрадена книга була надрукована в 1574 році у Львові.
Пізніше завідувач відділу стародруків та рідкісних книг бібліотеки Наталія Бондар повідомила про помилку. За її словами, як з'ясувалося, було викрадено не львівське видання Федорова "Апостол", а московське, датоване 1 564 роком.
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