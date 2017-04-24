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В Одесі злочинці обікрали та поглумилися у храмі УПЦ (МП)
24 квітня 2017, 12:11 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У ніч на 23 квітня невідомі обікрали храм святого великомученика Димитрія Солунського УПЦ (МП), що в парку «Преображенський».
Як повідомляє Думська з посиланням на прес-службу Одеської єпархії, злочинці професійно відключили сигналізацію, болгаркою спиляли грати на вікні з боку вівтаря (решітку забрали з собою), ногами виламали царські врата і проникли в храм.
Зловмисники вкрали пожертви, які збиралися прихожанами для нужденних, розбили кіот храмової ікони і забрали приношення, якими вона була прикрашена.
Також вони облили олією і вином облачення священнослужителів, пошкодили церковне начиння, а в підсобному приміщенні, де зберігалися продукти для малозабезпечених, - спеціально порізали ножами мішки з крупами і змішали їх з брудом.
«На превеликий жаль, прибулі співробітники централізованої охорони не виявили злодіїв, які зухвало орудували в храмі. Повністю картина злочину виявилася тільки вранці по прибуттю на недільне Богослужіння духовенства храму», - відзначили в прес-службі єпархії, додавши, що за останні кілька років в області обікрали вже півсотні храмів.
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