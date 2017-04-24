В Одесі злочинці обікрали та поглумилися у храмі УПЦ (МП)

24 квітня 2017, 12:11 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У ніч на 23 квітня невідомі обікрали храм святого великомученика Димитрія Солунського УПЦ (МП), що в парку «Преображенський».

Як повідомляє Думська з посиланням на прес-службу Одеської єпархії, злочинці професійно відключили сигналізацію, болгаркою спиляли грати на вікні з боку вівтаря (решітку забрали з собою), ногами виламали царські врата і проникли в храм.

Зловмисники вкрали пожертви, які збиралися прихожанами для нужденних, розбили кіот храмової ікони і забрали приношення, якими вона була прикрашена.

Також вони облили олією і вином облачення священнослужителів, пошкодили церковне начиння, а в підсобному приміщенні, де зберігалися продукти для малозабезпечених, - спеціально порізали ножами мішки з крупами і змішали їх з брудом.

«На превеликий жаль, прибулі співробітники централізованої охорони не виявили злодіїв, які зухвало орудували в храмі. Повністю картина злочину виявилася тільки вранці по прибуттю на недільне Богослужіння духовенства храму», - відзначили в прес-службі єпархії, додавши, що за останні кілька років в області обікрали вже півсотні храмів.

 

Система Orphus
теги до статті:Обікрали церкву
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

    Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,

  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

    Нині за Патріархом Філаретом - мільйони православних українців. А не визнають Київський Патріархат лише через шалену протидію гундяївської церкви.

Популярні статті місяця