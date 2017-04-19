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У Запорізькій області обікрали церкву. Злодія спіймали
21 квітня 2017, 09:52 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Злодія церковного майна і грошей затримали оперативники Василівської поліції на блок-посту, що знаходиться на виїзді з міста. Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіціі, передає 061.
Зловмисником виявився раніше судимий 26-річний житель Молочанська, який розшукувався за крадіжку Вознесенівським райвідділом поліції. При ньому були вкрадені з церкви хрестики.
Слідчі встановили, що саме він на початку квітня відігнув решітку, видавив скло і проник до церкви. Там молодий чоловік вкрав 1200 гривень і 9 позолочених хрестиків. Правоохоронці називають суму збитку приблизно в 2 800.
Підозрюваного затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Тепер раніше судимому молочанцю "світить" від трьох до шести років позбавлення волі.
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