У Запорізькій області обікрали церкву. Злодія спіймали

21 квітня 2017, 09:52 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Злодія церковного майна і грошей затримали оперативники Василівської поліції на блок-посту, що знаходиться на виїзді з міста. Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіціі, передає 061.

Зловмисником виявився раніше судимий 26-річний житель Молочанська, який розшукувався за крадіжку Вознесенівським райвідділом поліції. При ньому були вкрадені з церкви хрестики.

Слідчі встановили, що саме він на початку квітня відігнув решітку, видавив скло і проник до церкви. Там молодий чоловік вкрав 1200 гривень і 9 позолочених хрестиків. Правоохоронці називають суму збитку приблизно в 2 800.

Підозрюваного затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Тепер раніше судимому молочанцю "світить" від трьох до шести років позбавлення волі.

 

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Останні коментарі

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:03

    Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,

  • enzian | 19 квітня 2017, 22:27

    Нині за Патріархом Філаретом - мільйони православних українців. А не визнають Київський Патріархат лише через шалену протидію гундяївської церкви.

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