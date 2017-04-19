У Запорізькій області обікрали церкву. Злодія спіймали

Злодія церковного майна і грошей затримали оперативники Василівської поліції на блок-посту, що знаходиться на виїзді з міста. Про це повідомили у прес-службі обласного управління Нацполіціі, передає 061.

Зловмисником виявився раніше судимий 26-річний житель Молочанська, який розшукувався за крадіжку Вознесенівським райвідділом поліції. При ньому були вкрадені з церкви хрестики.

Слідчі встановили, що саме він на початку квітня відігнув решітку, видавив скло і проник до церкви. Там молодий чоловік вкрав 1200 гривень і 9 позолочених хрестиків. Правоохоронці називають суму збитку приблизно в 2 800.

Підозрюваного затримано. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Тепер раніше судимому молочанцю "світить" від трьох до шести років позбавлення волі.