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На Буковині п’яний водій авто зніс капличку
20 квітня 2017, 10:15 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
На Буковині п’яний водій авто зніс капличку
У селі Череш Сторожинецького району Чернівецької області п’яний водій на авто «Лада Гранта» врізався в капличку біля дороги та зруйнував її.
Про це повідомляє Zik з посиланням на Сторожинець.інфо.
Водій ввечері на Великдень рухався в бік села, але на повороті не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в капличку.
У результаті ДТП капличка зруйнована, автомобіль отримав значні ушкодження. Постраждалих немає. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Поліцією передані матеріали до суду.
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