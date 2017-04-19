На Буковині п’яний водій авто зніс капличку

20 квітня 2017, 10:15 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

На Буковині п’яний водій авто зніс капличку

У селі Череш Сторожинецького району Чернівецької області п’яний водій на авто «Лада Гранта» врізався в капличку біля дороги та зруйнував її.

Про це повідомляє Zik з посиланням на Сторожинець.інфо.

Водій ввечері на Великдень рухався в бік села, але на повороті не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини та врізався в капличку.

У результаті ДТП капличка зруйнована, автомобіль отримав значні ушкодження. Постраждалих немає. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцією передані матеріали до суду.

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теги до статті:Скандали, кримінал
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