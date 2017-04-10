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У Києві з фестивалю писанок вкрали експонат
10 квітня 2017, 12:20 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
З фестивалю писанок на Софійській площі у столиці 9 квітня, у неділю, вкрали одне з яєць. Про це повідомляють організатори писанкової виставки, інформує "5 канал".
Організатори закликають усіх, хто має якусь інформацію щодо яйця, яке поцупили, повідомити про це оргкомітету. Писанку вкрали по обіді. На ній зображений собака.
Всеукраїнський фестиваль писанок – офіційно розпочинає роботу у понеділок.
Як повідомляє LB.ua фестиваль мав відкритися 8 квітня , але через погану погоду відкриття перенесли. Всі писанки вже встановлені - в рамках фестивалю будуть показані 585 великих писанок, з яких 374 розписані в авторському стилі і встановлені на Софійській площі. На Володимирському проїзді будуть показані 100 писанок з традиційними для різних регіонів України розписами, а на Михайлівській площі - 111 писанок, зроблені дітьми.
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