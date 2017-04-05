Колишній протоєрей намагався продати викрадені церковні реліквії Митрополита Володимира (Сабодана)

Прокуратура Київської області затримала колишнього протоієрея, який намагався продати за $0,5 млн старовинні церковні реліквії, які належали покійному Предстоятелю УПЦ (Московського Патріархату) митрополиту Володимиру (Сабодану), повідомляє "Релігія в Україні".

Ц ерковні реліквії були викрадені з будинку особистого помічника нині покійного митрополита Володимира - Олександра Драбинка, повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

У свою чергу прокуратура Київської області на сторінці у Facebook повідомила, що колишнього протоієрея затримали 6 квітня в центрі Києва. За інформацією прокуратури, він намагався продати за $0,5 млн 21 старовинну церковну реліквію, яку, зокрема, особисто носив митрополит Київський і всієї України Володимир.

"Установлено, що в березні 2016 року невідомі особи викрали з будинку О.Драбинка, який свого часу був особистим секретарем предстоятеля УПЦ митрополита Володимира, два сейфи, в яких зберігалися церковні реліквії. За попередніми підрахунками вартість викрадених речей становить понад 15 млн грн", - повідомляє прокуратура.

Працівники правоохоронних органів затримали колишнього священика під час збуту церковних релігій. Того самого дня за місцем проживання зловмисника було здійснено обшук, під час якого виявлено та вилучено предмети, схожі на ножі, мисливську зброю, ікони та інші речі.

Затриманому колишньому священику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 (збут майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.