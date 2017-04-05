- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Українець намагався незаконно ввезти 157 ікон
5 квітня 2017, 14:16 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
У вівторок, 4 квітня, під час прикордонно-митного огляду автомобіля марки Chrysler польської реєстрації, правоохоронці знайшли незадекларований вантаж. У багажнику автомобіля митники знайшли 157 ікон виробництва Греції та 92 вироби зі срібла. Про це повідомила прес-служба Мостиського прикордонного загону.
Автомобіль, яким в’їжджав в Україну 24-річний житель Львівщини, слідував по смузі руху «зелений коридор».
У середу, 5 квітня, у цьому ж пункті пропуску під час огляду рейсового автобуса, який повертався в Україну з Німеччини, прикордонники разом із працівниками митниці виявили серед багажу коробку, в якій виявили 92 ювелірні вироби – ланцюжки, каблучки та сережки. Зі слів водія, це була передача з-за кордону.
Провадження стосовно виявленого незаконного вантажу здійснюють представники фіскальної служби.
Рейтинг
0
0
Останні новини
59 міст України, понад 1000 церков і громад разом молилися проти антисемітизму та нацизму | 5 квітня 2017, 16:10 | Релігія і політика
Папа засудив «неприпустиме побоїще» у Сирії | 5 квітня 2017, 15:50 | Світові
130 пасторів і служителів Союзу християнських церков України «Слово життя» провели молитву за Україну | 5 квітня 2017, 15:47 | Національно-релігійні питання
Українець намагався незаконно ввезти 157 ікон | 5 квітня 2017, 14:16 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Писанковими деревами прикрасять до Великодня головну площу Ужгорода | 5 квітня 2017, 13:53 | Релігійні свята і традиції
Останні коментарі
И это духовенство хотят сделать капелланами в украинской армии? - ДУХОВЕНСТВО УПЦ (МП) ТАКИ ВЗЯЛО УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ В ЛУГАНСЬКУ ІЗ «ЗМІЦНЕННЯ РУССКОГО МИРА» - Это же просто БЕЗУМИЕ!
Патріярха виклик до молитви 2-го Квітня особливо важний. Однак ми повинні що неділі в наших церквах молитись за єдність та перемогу над ворогами - зовнішніми та внутрішніми. Ми не повинні
це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее
'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання
Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,