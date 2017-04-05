Українець намагався незаконно ввезти 157 ікон

5 квітня 2017, 14:16 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

У вівторок, 4 квітня, під час прикордонно-митного огляду автомобіля марки Chrysler польської реєстрації, правоохоронці знайшли незадекларований вантаж. У багажнику автомобіля митники знайшли 157 ікон виробництва Греції та 92 вироби зі срібла. Про це повідомила прес-служба Мостиського прикордонного загону.

Автомобіль, яким в’їжджав в Україну 24-річний житель Львівщини, слідував по смузі руху «зелений коридор».

У середу, 5 квітня, у цьому ж пункті пропуску під час огляду рейсового автобуса, який повертався в Україну з Німеччини, прикордонники разом із працівниками митниці виявили серед багажу коробку, в якій виявили 92 ювелірні вироби – ланцюжки, каблучки та сережки. Зі слів водія, це була передача з-за кордону.

Провадження стосовно виявленого незаконного вантажу здійснюють представники фіскальної служби.

 

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теги до статті:Контрабанда
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