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До Росії намагалися вивезти колекцію старовинних ікон
4 квітня 2017, 16:50 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
На кордоні з Росією співробітники СБУ спільно з прикордонниками викрили чоловіка, який намагався контрабандою перевезти колекцію старовинних ікон та монет.
Правоохоронці виявили історичні цінності під час огляду багажу мешканця Черкащини на міжнародному пункті пропуску «Зернове» Сумської митниці, повідомляє прес-служба СБУ.
Чоловік приховав в особистих речах дві старовинні ікони та сорок чотири монети періоду царської Росії.
Предмети контрабанди направили на мистецтвознавчу експертизу. Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
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