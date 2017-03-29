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На Волині затримали вандала кладовищ
31 березня 2017, 14:42 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Ковельські поліцейські встановили особу 29-річного чоловіка, який на кладовищі пошкодив надмогильний пам'ятник і поцупив металеві швелери.
29 березня до правоохоронців звернувся 47-річний місцевий житель, який повідомив, що на цвинтар по вул. Володимирській хтось пошкодив надмогильний пам'ятник його дядька і вкрав три металеві швелери, інформує "Колона".
Поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину причетний 29-річний ковельчанин. Викрадене він здав на металобрухт.
Зловмиснику загрожує до трьох років тюрми.
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