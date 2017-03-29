На Волині затримали вандала кладовищ

Ковельські поліцейські встановили особу 29-річного чоловіка, який на кладовищі пошкодив надмогильний пам'ятник і поцупив металеві швелери.

29 березня до правоохоронців звернувся 47-річний місцевий житель, який повідомив, що на цвинтар по вул. Володимирській хтось пошкодив надмогильний пам'ятник його дядька і вкрав три металеві швелери, інформує "Колона".

Поліцейські з'ясували, що до скоєння злочину причетний 29-річний ковельчанин. Викрадене він здав на металобрухт.

Зловмиснику загрожує до трьох років тюрми.