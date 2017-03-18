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У Львові обікрали церкву УГКЦ
27 березня 2017, 12:24 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Зловмисник викрав скриньку з пожертвами. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Відтак, 24 березня, до поліції Львова звернувся парох храму Христового Воскресіння (УГКЦ), що знаходиться у Залізничному районі міста. Він повідомив, що вночі невідомий розбив вікно храму, потрапив у приміщення та викрав скриньку з пожертвами, в якій знаходилося близько 6 000 гривень.
Як встановили правоохоронці, злочин здійснив 25-річний місцевий мешканець.
Наразі поліцейські проводять слідчі дії. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.