На Закарпатті затримали злочинців, які обкрадали церкви

25 березня 2017, 17:37 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Двох мешканців Тячівського району, що на Закарпатті, затримали співробітники Хустського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що ці чоловіки причетні до обкрадання церков у селах Драгово та Кічерели, повідомляє сайт karpatnews.in.ua, з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області. 

Підозрювані приїхали на Хустщину та протятягом однієї ночі обікрали дві церкви, виломавши двері. Викрали гроші, зібрані на храм та вино.

Затриманим чоловікам 35 та 40 років. Обидва були раніше судимі. За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка з проникненням. Таке правопорушення карається позбавленням волі, терміном від трьох до шести років.

Система Orphus
теги до статті:Крадіжки,Пограбування храмів
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

    це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:27

    'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко

  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.

Популярні статті місяця