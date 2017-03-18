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На Закарпатті затримали злочинців, які обкрадали церкви
25 березня 2017, 17:37 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Двох мешканців Тячівського району, що на Закарпатті, затримали співробітники Хустського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що ці чоловіки причетні до обкрадання церков у селах Драгово та Кічерели, повідомляє сайт karpatnews.in.ua, з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.
Підозрювані приїхали на Хустщину та протятягом однієї ночі обікрали дві церкви, виломавши двері. Викрали гроші, зібрані на храм та вино.
Затриманим чоловікам 35 та 40 років. Обидва були раніше судимі. За обома фактами розпочаті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка з проникненням. Таке правопорушення карається позбавленням волі, терміном від трьох до шести років.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.