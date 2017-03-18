На Вінниччині чоловік вкрав будматеріали, що призначались для спорудження церкви

22 березня 2017, 10:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

На днях до жмеринських поліцейських із заявою про крадіжку звернувся настоятель храму. Священик повідомив, що з металевого вагончика, який знаходиться на території будівництва храму в селі Леляки Жмеринського району хтось викрав будматеріали та електроінструменти на суму 3 тис. грн, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на "Інформаційну Вінничину".

Як повідомляє ГУ Нацполіції у Вінницькій області, за підозрою у вчиненні крадіжки правоохоронці затримали 63-річного місцевого жителя. Чоловік допомагав у будівництві храму, тому знав, де зберігаються будівельні матеріали. Викрадені речі знайшли в будинку зловмисника.

Їх повернули на територію будівельного майданчика. У справі відкрито кримінальне провадження. Злодію загрожує до 6 років ув’язнення.

Система Orphus
теги до статті:Крадіжки
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:58

    це на мові військових це називається : збройний конфлікт низької інтенсивності. Війна - це велика Вітчизняна війна, 1-ша світова війна, вітчизняна війна 1812 р. і т.д. война — это крайняя, наиболее

  • Грицько | 15 березня 2017, 10:27

    'Але так уже повелося в православному світі: якщо є національна держава , рано чи пізно з'являється національна незалежна Церква" зараз на всеправославному рывны іде діалог з приводу одержання

  • Стефан | 13 березня 2017, 23:30

    Самостоятельность Украинской Церкви - естественное состояние, свободное от влияния коммунистических кураторов, травящих уже 100 лет православных и одобряющих вооружённое сопротивление сепаратистов,

  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко

  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

    Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.

Популярні статті місяця