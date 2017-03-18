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На Вінниччині чоловік вкрав будматеріали, що призначались для спорудження церкви
22 березня 2017, 10:10 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
На днях до жмеринських поліцейських із заявою про крадіжку звернувся настоятель храму. Священик повідомив, що з металевого вагончика, який знаходиться на території будівництва храму в селі Леляки Жмеринського району хтось викрав будматеріали та електроінструменти на суму 3 тис. грн, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на "Інформаційну Вінничину".
Як повідомляє ГУ Нацполіції у Вінницькій області, за підозрою у вчиненні крадіжки правоохоронці затримали 63-річного місцевого жителя. Чоловік допомагав у будівництві храму, тому знав, де зберігаються будівельні матеріали. Викрадені речі знайшли в будинку зловмисника.
Їх повернули на територію будівельного майданчика. У справі відкрито кримінальне провадження. Злодію загрожує до 6 років ув’язнення.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.