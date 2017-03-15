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Зловмисники уже вчетверте обікрали храм УГКЦ в Ірпені
15 березня 2017, 14:39 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
В ніч з 10 на 11 березня 2017 року вандали знову осквернили храм УГКЦ в Ірпені.
Як розповіли місцеві священики, вже четвертий раз поспіль злочинці вдерлись та пограбували храм, у якому багато років молилася місцева громада УГКЦ.
«Сьогодні ця каплиця слугує нам, як місце, де молиться спільнота «Матері в молитві», збираються три вікові групи «Пласту», провадиться недільна школа для трьох груп дітей, а також має репетиції дитячій хор. Окрім цього в каплиці знаходиться парафіяльна бібліотека, відеотека та фонотека. Тут ми збираємо речі для потреб госпіталів, лікарень, в’язниць, багатодітних родин та переселенців!», – йдеться в повідомленні парафії.
Вкрадені та понищені речі у попередні рази вдалося відновити коштом місцевої громади. Однак цього разу украдено самовари, чайник, магнітофон, посуд та деякі речі, необхідні для занять.
Зламано грати на вікнах, вирвано кабель для світла та все перевернуто. Про цей злочин повідомлено правоохоронні органи, інформує прес-служба Київської архиєпархії УГКЦ.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.