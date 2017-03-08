Священика засудили за смертельний наїзд на неповнолітню

На Житомирщині священика засудили до трьох років ув'язнення за смертельну ДТП, в якій загинула неповнолітня. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Житомирської області.

Так, священик, керуючи власним автомобілем марки Renault Logan, порушив правила дорожнього руху, перевищив швидкість та на автодорозі Київ-Чоп, у с. Нова Романівка на нерегульованому пішохідному переході скоїв наїзд на неповнолітню.

Унаслідок наїзду підліток одержала тілесні ушкодження, від яких загинула в автомобілі швидкої допомоги.

Вироком Новоград-Волинського міськрайонного суду водія визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення за ч.2 ст.286 КК України та засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки з іспитовим строком – два роки.

Однак, Новоград-Волинська місцева прокуратура, яка підтримувала державне обвинувачення у суді та оскаржила вирок до апеляційного суду, яким призначено реальне покарання винуватцю ДТП, а саме три роки ув'язнення з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк три роки. Про це інформує УНН.