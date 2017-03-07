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Священика УПЦ (МП) – героя сюжету ТСН, відсторонили від усіх послухів у єпархії
7 березня 2017, 13:19 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Митрополит Харківський і Богодухівський УПЦ (МП) Онуфрій (Легкий) відреагував на появу у ЗМІ скандального відео, де людина схожа на священика Олександра Каневського розважається із повією.
Керуючий єпархією відсторонив єрея Олександра від усіх послухів до з’ясування обставин. Про це йдеться в указі митрополита Онуфрія від від 6 березня 2017.
«Моїм визначенням від 6 березня 2017 року ієрей Олександр Анатолійович КАНЕВСЬКИЙ звільняється від всіх послухів в Харківській єпархії до вияснення всіх обставин стосовно інформації, яка з'явилася в ЗМІ щодо його морального стану», - зазначається у документі, оприлюдненому на сайті Харківської єпархії.
Нагадаємо, у неділю ТСН показала відео, зняте скритою камерою, у якому людина схожа на священика УПЦ (МП) Олександра Каневського розважається із повією – плескає її по сідницях долонею та шмагає шкіряним батогом.
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