Священика УПЦ (МП) – героя сюжету ТСН, відсторонили від усіх послухів у єпархії

Митрополит Харківський і Богодухівський УПЦ (МП) Онуфрій (Легкий) відреагував на появу у ЗМІ скандального відео, де людина схожа на священика Олександра Каневського розважається із повією.

Керуючий єпархією відсторонив єрея Олександра від усіх послухів до з’ясування обставин. Про це йдеться в указі митрополита Онуфрія від від 6 березня 2017.

«Моїм визначенням від 6 березня 2017 року ієрей Олександр Анатолійович КАНЕВСЬКИЙ звільняється від всіх послухів в Харківській єпархії до вияснення всіх обставин стосовно інформації, яка з'явилася в ЗМІ щодо його морального стану», - зазначається у документі, оприлюдненому на сайті Харківської єпархії.

Нагадаємо, у неділю ТСН показала відео, зняте скритою камерою, у якому людина схожа на священика УПЦ (МП) Олександра Каневського розважається із повією – плескає її по сідницях долонею та шмагає шкіряним батогом.