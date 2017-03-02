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На Хмельниччині обікрали церкву
5 березня 2017, 09:27 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 | | Код для блогу | |
Злодії проникли у приміщення Свято-Троїцького храму УПЦ, що знаходиться в селі Черепова, Хмельницької області. Трапилось це в ніч на 2 березня, повідомляє УНІАН-релігії.
За даними поліції, крадії пошкодили навісні замки вхідних дверей. З храму винесли 400 гривень, дві ікони та інше церковне начиння.
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