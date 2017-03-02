На Хмельниччині обікрали церкву

5 березня 2017, 09:27 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

Злодії проникли у приміщення Свято-Троїцького храму УПЦ, що знаходиться в селі Черепова, Хмельницької області. Трапилось це в ніч на 2 березня, повідомляє УНІАН-релігії.

За даними поліції, крадії пошкодили навісні замки вхідних дверей. З храму винесли 400 гривень, дві ікони та інше церковне начиння.

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теги до статті:Пограбування храмів
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Останні коментарі

  • Оленка | 3 березня 2017, 15:00

    Амінь. Проте горе людям, а не всій Церкві, створеній ще Нашим Господом Іісусом Христом. Поборників агресивного руського міру повинна виловлювати СБУ, а не пані Деркач у кожній своїй недалекоглядній

  • Оленка | 3 березня 2017, 14:55

    Якби ж то я могла бути почутою ним.

  • Оленка | 3 березня 2017, 14:54

    У Бога немає ворогів. Хіба сатана, та й той по своїй злій волі виступив проти Всевишнього. Ворог України - диявол? Цілком і повністю згідна! Саме він за допомогою нещасних рабів, котрі під його

  • Стефан | 3 березня 2017, 01:02

    Священник - духовник, наставник. Нельзя отказывать сыну во встрече с отцом под предлогом того, что есть и другие родственники.

  • Стефан | 3 березня 2017, 00:41

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