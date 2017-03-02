На Хмельниччині обікрали церкву

Злодії проникли у приміщення Свято-Троїцького храму УПЦ, що знаходиться в селі Черепова, Хмельницької області. Трапилось це в ніч на 2 березня, повідомляє УНІАН-релігії.

За даними поліції, крадії пошкодили навісні замки вхідних дверей. З храму винесли 400 гривень, дві ікони та інше церковне начиння.