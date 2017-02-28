Стіни Рівненської єпархії УПЦ (МП) розписали образливими словами

28 лютого 2017, 10:42 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 0 |   | Код для блогу |  | 

27 лютого в Мережі з’явились фото, на яких видно, що будівлю Рівненської єпархії УПЦ (МП) розписали непристойними висловами. Про це повідомляє ЧаРівне.інфо.

Ситуацію прокоментував прес-секретар Рівненської єпархії УПЦ (МП) Ігумен Герман, сказавши, що поняття не має, що це може означати. Він додав, що з цього приводу ніхто не проводив розслідування, і він не певен, чи поліції взагалі відомо про це.

"Поняття не маю, це може бути, що хочеш, - сказав речник єпархії. У нас навіть є прихожани різні. Коментарів конкретних не можемо давати, бо не знаємо, хто це зробив. Розслідування теж ніхто не проводив. На рахунок цього, я не знаю, чи в поліцію зверталися. Може сам владика Варфоломій щось робив, я не в курсі".

У поліції кажуть, що до них з приводу цього випадку не зверталися.

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теги до статті:Вандалізм,УПЦ (МП) на Рівненщині
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Останні коментарі

  • Dantshik | 28 лютого 2017, 20:17

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

  • Леонтій | 24 лютого 2017, 14:51

    Ну й справді: цю війну на Сході України, як виявляється, розв'язали й спонсорують ніхто інші, як... греко-католики... Та ще й "разом з Київським патріархатом"...

  • Adanantus | 24 лютого 2017, 11:33

    Ватикан як завжди далекоглядний...та й в принципі заклик адекватний, приймає сторону, яка притаманна християнам - припиніть вбивати, по одну і другу сторону живі люди...Абсолютно згідний з такою

  • Николай Николаев | 24 лютого 2017, 10:52

    гундяевцев на пушечный выстрел не подпускать к армии

  • Fr. Valerii | 24 лютого 2017, 10:38

    Звернення до символічної інституції, від якої нічого не залежить. І якщо уважно подивитись в текст, то взагалі це звернення НІ ДОКОГО. Тому це є ZERO.

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