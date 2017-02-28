Стіни Рівненської єпархії УПЦ (МП) розписали образливими словами

27 лютого в Мережі з’явились фото, на яких видно, що будівлю Рівненської єпархії УПЦ (МП) розписали непристойними висловами. Про це повідомляє ЧаРівне.інфо.

Ситуацію прокоментував прес-секретар Рівненської єпархії УПЦ (МП) Ігумен Герман, сказавши, що поняття не має, що це може означати. Він додав, що з цього приводу ніхто не проводив розслідування, і він не певен, чи поліції взагалі відомо про це.

"Поняття не маю, це може бути, що хочеш, - сказав речник єпархії. У нас навіть є прихожани різні. Коментарів конкретних не можемо давати, бо не знаємо, хто це зробив. Розслідування теж ніхто не проводив. На рахунок цього, я не знаю, чи в поліцію зверталися. Може сам владика Варфоломій щось робив, я не в курсі".

У поліції кажуть, що до них з приводу цього випадку не зверталися.